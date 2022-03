La lucha magisterial continúa

Saritza Maimí Morales, Maestra de Educación Especial

La Asociación de Maestros de Puerto Rico se mantiene firme en sus reclamos y llama a la unidad.

Desde sus inicios hasta el presente, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) ha sido firme en su defensa del magisterio y en su lucha por alcanzar los derechos y las aspiraciones de este grupo profesional, cuya labor principal es sembrar la semilla de la educación en la niñez y la juventud.

Con más de 100 años de establecida, y como la principal y mayor organización profesional y sindical del magisterio en la isla, la AMPR ha sido consistente en sus reclamos y ha evolucionado con los tiempos para continuar levantando su voz en representación de los más de 26,000 miembros que componen su matrícula, en su mayoría maestros del sistema de educación público del país.

Los desafíos de hoy son tan vigentes como los que dieron vida al establecimiento de esta organización; sin embargo, toman un matiz urgente al reclamar justicia salarial, mejores condiciones de trabajo y un retiro digno en uno de los momentos más delicados que ha enfrentado Puerto Rico en su historia moderna.

Al reconocer que no hay espacio para distracciones, el presidente de la Asociación, profesor Víctor M. Bonilla Sánchez, enfatizó que los verdaderos protagonistas de esta lucha son los maestros y las maestras del país. “¿Saben por qué? Porque sin maestros no hay educación y sin educación no podemos construir un mejor país. Nuestros maestros son los verdaderos héroes de esta lucha”, afirmó, al hacer una exhortación a todas las organizaciones que representan a los maestros en la isla.

“Hago un llamado a todos los gremios para que pongamos a un lado nuestras agendas personales, políticas o sindicales, y que nos enfoquemos en un mismo objetivo, que es el bienestar y el futuro de todos los maestros y la clase trabajadora”, insistió la secretaria interina de la local sindical de la AMPR, Sybaris A. Morales Paniagua, quien reconoció la importancia de establecer un frente unido.

Tanto Bonilla como Morales se hicieron eco, con pesar, de las historias que se repiten a diario entre sus colegas educadores que necesitan mantener varios trabajos para poder llevar el sustento a sus hogares, incluso poniendo en riesgo su propia vida.

“Por ellos, seguiremos luchando. Para que no tengan que tener dos, tres, cuatro trabajos. Para que, al momento de retirarse, no tengan que escoger entre pagar medicinas, pagar la luz, o pagar la hipoteca. Para que, cuando lleguen a la tercera edad, tengamos, todos, un retiro digno”, sostuvo Morales con firmeza.

“La Asociación de Maestros no va a descansar hasta que el magisterio tenga un retiro digno”, argumentó Morales, quien aseguró que “los políticos y el gobierno están en deuda con nosotros… Se trata de hacerle justicia a los miles de maestros y maestras que han entregado su vida al salón de clases por vocación. Nuestra lucha continúa”.

Esa lucha férrea y sin pausa se ha llevado a cabo en diferentes frentes. No obstante, es en la mesa de negociación, frente al patrono, donde la AMPR, como representante sindical exclusivo del magisterio hace su labor más contundente. “Nos hemos asegurado que todas las promesas que se han hecho con respecto al salario se incorporen en el convenio colectivo que estamos negociando para todos los maestros”, destacó Morales, quien aseguró que el aumento salarial que el gobierno concedió recientemente y los acuerdos alcanzados son solo el primer paso en la búsqueda de justicia laboral para todos los maestros de Puerto Rico.

La lucha también continúa en la mesa de diálogo sobre el retiro, donde la AMPR ha presentado varias propuestas ante la implementación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD). “Estas alternativas buscan proteger a los maestros activos que se ven afectados por la congelación del retiro con la implementación del Plan de Ajuste. No es negociable la edad de 63 años para el retiro de maestros. Insistimos que la edad debe ser 55 años”, explicó José E. Vélez Castro, vicepresidente interino de la AMPR y quien, junto a la secretaria general interina de la AMPR-Local Sindical, Morales Paniagua, ha estado participando de las negociaciones. Esta, por su lado, señaló que “las opciones presentadas tienen el propósito de atender los reclamos más relevantes de los maestros ante el cambio en los términos y condiciones de su retiro, a saber: la edad de retiro y el porciento de retiro a recibir”.

“Son los maestros, sus reclamos y su lucha los que nos motivan a continuar esta batalla en la mesa de negociación. No podemos darnos por vencidos. No podemos renunciar al diálogo. No podemos arriesgar lo que hemos logrado. Los maestros nos merecemos un mejor trato”, reiteró el presidente de la AMPR, al agregar que, “como líderes magisteriales tenemos que escuchar a nuestra matrícula. Nosotros lo estamos haciendo”.

Al destacar que el magisterio de Puerto Rico está unido, Bonilla indicó que el sindicato ha ejercido presión en Puerto Rico y en Estados Unidos para que se tome acción ante los reclamos de los educadores.

“Nosotros trabajamos fuertemente para lograr que el Departamento de Educación federal autorizara el uso de fondos federales para sufragar los primeros dos años del aumento salarial. También hemos sido enérgicos con nuestros esfuerzos en la Legislatura, cabildeando para lograr que se identifiquen los fondos permanentes para este aumento, para el pago de la Carrera Magisterial y para mejorar las condiciones laborales en nuestros planteles. Además, somos parte de la mesa de diálogo creada para atender nuestro reclamo por un retiro digno. Y en las escuelas, estamos defendiendo a los compañeros que están siendo amenazados por hacer valer sus derechos”, enumeró el presidente de la Asociación.

“La Asociación de Maestros respalda el reclamo de nuestros compañeros maestros para alcanzar justicia salarial, mejores condiciones de trabajo y un retiro digno. Es por ellos que seguiremos luchando”, finalizó Bonilla.