BoniCoop genera un gran impacto en la región central

Desde hace más de 75 años, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aiboniteña BoniCoop se destaca por su servicio a la comunidad, brindando productos financieros y una multiplicidad de servicios bancarios para sus más de 20 mil socios.

Carlos F. Ortiz Díaz, presidente ejecutivo de BoniCoop. (Suministrada)

Esta institución financiera abrió sus puertas en Aibonito el 17 de octubre de 1950 y, desde entonces, sirve a socios de pueblos como Barranquitas, Orocovis, Coamo, Salinas, Cayey, Cidra y Comerío. Es así como, el pasado mes de diciembre, inauguraron su segunda sucursal en el barrio Asomante de Aibonito. “El año pasado, cumplimos 75 años de servicio a la comunidad de Aibonito. En el principio, fueron 14 personas que unieron sus capitales y empezaron a desarrollar préstamos pequeños para cubrir sus necesidades básicas. Así comenzó la historia de BoniCoop en esta región central de Puerto Rico. Hoy día, nuestra cooperativa sirve a más de 20 mil socios”, expresó Carlos F. Ortiz Díaz, presidente ejecutivo de BoniCoop.

La oficina principal de esta cooperativa se encuentra en el #100 de la calle José C. Vázquez de Aibonito, pero el 8 de diciembre del pasado año abrieron una segunda sucursal en la carretera 14, km 46.5, en el barrio Asomante del mismo municipio.

“Estamos muy felices y contentos porque, por razones estratégicas y de servicios, logramos hacer este proyecto de una segunda sucursal en Aibonito. Tenemos 14,500 socios aiboniteños, lo que representa un 60 % de la población. Además, en Barranquitas tenemos más de 3 mil socios y eso tiene que ver mucho con la movilidad laboral que tiene la gente de Barranquitas hacia Aibonito porque hay varias industrias y varias agencias de gobierno”, mencionó Ortiz.

Sin embargo, además de su servicio en la zona de la montaña, BoniCoop también busca servir a socios de toda la isla, ya que proveen servicios electrónicos.

“Afortunadamente, tenemos más de 1,300 socios en toda la isla gracias al alcance que proveen los servicios electrónicos”, señaló Ortiz.

Según el ejecutivo, uno de los principales atractivos de BoniCoop, además de sus productos financieros a una baja tasa de interés, es el servicio al cliente.

“Nuestro norte es que en BoniCoop el servicio es lo primero. Nosotros creemos que el servicio es lo primordial porque eso es lo que espera el socio: que le proveamos un servicio de excelencia. Para eso, confían su dinero en nosotros”.

“Ellos confían en que nosotros podemos ayudarles en sus necesidades financieras y todo el personal está muy claro de esa misión que tenemos de proveer el servicio financiero al menor costo y que el servicio sea lo primero para que, cuando salgan por la puerta de nuestra cooperativa, sientan que los atendimos bien y que se llevaron lo que necesitaban”, afirmó.

Dentro de sus productos financieros, la cooperativa BoniCoop cuenta con préstamos personales, financiamiento de vehículos e hipotecas.

“Ahora también salimos con nuestro producto de MasterCard Débito. Asimismo, damos préstamos comerciales y esa es nuestra nueva línea de negocio, donde estamos proveyendo apoyo a pequeños comerciantes que necesitan apalancamiento financiero para poder allegar capital, para hacer crecer sus negocios y mantenerlos. Nosotros les proveemos ese financiamiento porque a veces se les hace difícil”, señaló Ortiz.

Actualizados en la tecnología

Dentro de sus ofrecimientos, BoniCoop cuenta con la aplicación Móvil Coop, con la cual el socio puede acceder a sus cuentas, ver balances e historiales, hacer transferencias entre sus propias cuentas y pagar préstamos.

“Esa aplicación está disponible de manera gratuita para los socios. También tenemos servicios de home banking, donde el socio puede pagar cualquier factura (agua, luz, teléfono) a través de la aplicación móvil y es libre de costo”, mencionó el presidente. Ortiz sostuvo que estos servicios tecnológicos son muy seguros.

“Tenemos la seguridad implementada para evitar que alguien maliciosamente trate de acceder a su cuenta. Tiene una doble autenticación para poder entrar a los servicios, resguardada desde nuestro centro de información. Así que tiene un servicio bueno, seguro y accesible”, afirmó.

El presidente también resaltó el sistema de sucursales compartidas que facilitan las gestiones fuera de Aibonito.

“Las cooperativas somos las únicas instituciones financieras donde nuestros socios pueden ir a otras instituciones a hacer sus transacciones a través del servicio de share banking, que es gratuito. Esto no es solo en las 130 sucursales en Puerto Rico, sino también en las más de 5,500 sucursales en Estados Unidos”, indicó Ortiz.

En un futuro cercano, BoniCoop espera establecer su próxima sucursal física, mientras se evalúa la posibilidad de crear una sucursal virtual.

“Esa es una tecnología en la que estamos trabajando en nuestro Plan Estratégico para el 2030. Ya comenzamos a hacer pruebas de las aplicaciones y esperamos tener esa sucursal muy pronto para que los socios puedan acceder a varios servicios que hacen en la sucursal, como solicitar cartas de balance, retiro de acciones y Christmas Club, abrir cuentas, y lo pueden hacer desde la comodidad de su hogar. Es una de las metas más importantes y queremos proveer esos servicios de vanguardia a nuestros socios y que ellos se beneficien de eso”, puntualizó el presidente.