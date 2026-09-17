Haz que tus ahorros avancen con una tasa especial de 3.50% APY

La cooperativa cuenta con certificados a 13 meses con una oferta especial de 3.50 % APY y otros productos y servicios para ti y tu familia

Cuando se trata de ahorrar, no siempre significa guardar más, sino hacer que el dinero que ya tienes trabaje para ti. Los certificados de acciones son una alternativa para quienes buscan reservar parte de sus ahorros por un plazo determinado y obtener una tasa de rendimiento competitiva.

Una de sus principales ventajas es que permite conocer de antemano el término y la tasa de rendimiento aplicable, lo que facilita la planificación financiera. Además, pueden ser una excelente opción para quienes tienen fondos que no necesitan utilizar de inmediato y desean aprovecharlos para generar dividendos durante el plazo acordado.

En Caribe Federal te ayudan a tomar decisiones financieras que te permitan avanzar. Por eso, tienen una oferta especial de 3.50 % APY* en certificados de acciones a 13 meses.

Esta puede ser una oportunidad para poner a trabajar esos fondos que tienes reservados para el futuro, mientras aprovechas una tasa especial por un plazo definido.

La oferta de 3.50 % APY* a 13 meses estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2026. Para conocer los detalles y requisitos, comunícate con Caribe Federal, llamando al 787-474-5151 y marcando la opción 2. También puedes visitar cualquiera de sus sucursales.

No dejes que tus ahorros simplemente queden ahí. Haz que avancen contigo. Caribe Federal: Servicio con Calor Humano.