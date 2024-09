“Dent Shop PR”: ¡Rápida solución para las abolladuras de su auto!

Y, aunque el mundo digital te ofrezca “trucos mágicos” para corregir estos daños en casa, la realidad es que los resultados no van a ser los esperados si no confías el trabajo a manos profesionales.

“Nosotros lo que hacemos es llevar la lata a su estado de fábrica utilizando unas varillas especializadas para realizar el trabajo; no pintamos como la hojalatería tradicional y tampoco alteramos ninguna parte de la carrocería”, explicó Velázquez Soto, quien cuenta con el taller “Dent Shop PR”, ubicado en la carretera PR-2, kilómetro 118.5, barrio Ceiba Baja en Aguadilla.

Pero, ¿cuáles son las ventajas principales del PDR? Por lo general, el servicio se hace en horas, no en días; no requiere mucho tiempo de espera y, siempre y cuando no haya daños en la pintura, el técnico le garantiza que el vehículo volverá a su estado original o de fábrica.