DISTRITO T-Mobile y Coca-Cola Music Hall celebran cinco años con una gran fiesta de pueblo

Con un fin de semana de entretenimiento gratuito y una variada programación de experiencias y actividades para toda la familia, DISTRITO T-Mobile y Coca-Cola Music Hall celebrarán su quinto aniversario del 14 al 16 de agosto. La agenda de eventos en Popular Plaza contará con la participación de reconocidos artistas puertorriqueños, entre ellos El Gran Combo de Puerto Rico, Ana Isabelle y Christian Alicea, como una forma de agradecer el respaldo que residentes y visitantes le han brindado durante estos primeros cinco años.

Lo que comenzó como la visión de PRISA Group de crear un ecosistema de entretenimiento en el Distrito de Convenciones hoy celebra cinco años de crecimiento, consolidándose como un motor de desarrollo que ha proyectado a Puerto Rico como un destino para experiencias de primer nivel.

Cinco años de crecimiento y entretenimiento

Como eje de ese ecosistema, DISTRITO T-Mobile se ha consolidado como el principal destino de entretenimiento de Puerto Rico. Desde su apertura en 2021, ha recibido más de 12 millones de visitantes y proyecta superar los 15 millones al cierre de 2026.

En el corazón del destino se encuentra Popular Plaza, un espacio que se ha convertido en un referente cultural, deportivo y de entretenimiento al ofrecer más de 400 eventos gratuitos al público. Además, ha sido escenario de algunos de los eventos multitudinarios más importantes celebrados en Puerto Rico y plataforma para más de 2,000 músicos y artistas emergentes puertorriqueños.

“La mejor manera de celebrar este aniversario es junto a las personas que han dado vida a este destino y han respaldado el crecimiento de este proyecto puertorriqueño desde sus inicios. Este fin de semana de actividades es nuestra forma de agradecer a los millones de residentes y visitantes que han hecho de DISTRITO T-Mobile un punto de encuentro para Puerto Rico y parte de sus momentos más memorables”, expresó Christian Nieves, gerente general de DISTRITO T-Mobile.

Por su parte, el Coca-Cola Music Hall, espacio con una capacidad diseñada para adaptarse a distintos formatos de eventos, continúa consolidándose como uno de los principales escenarios de entretenimiento del Caribe, recibiendo a más de 940,000 visitantes a través de 661 eventos y superando la venta de 650,000 boletos. Este mes, como parte de este crecimiento sostenido, se prepara para recibir a su visitante número 1,000,000.

El Coca-Cola Music Hall ha contribuido significativamente al desarrollo económico de Puerto Rico, cerrando el 2025 con más de $11.7 millones en Gross Ticket Sales. (Suministrada)

“Durante estos cinco años, el Coca-Cola Music Hall ha demostrado el impacto que puede tener un venue cuando hay una visión clara, un equipo comprometido y la confianza de toda una industria. Nos sentimos profundamente agradecidos por la oportunidad de formar parte de momentos que han marcado a miles de personas y de contribuir al crecimiento de la oferta cultural y de entretenimiento de Puerto Rico. Este aniversario nos inspira a seguir evolucionando, atrayendo producciones de clase mundial y creando nuevas oportunidades que continúen impulsando el desarrollo artístico, cultural y económico de la isla”, destacó Arleene Pérez-Cruz, gerente general del Coca-Cola Music Hall.

El Coca-Cola Music Hall ha contribuido significativamente al desarrollo económico de Puerto Rico, cerrando el 2025 con más de $11.7 millones en Gross Ticket Sales.

El impacto de ambos proyectos, que han puesto a Puerto Rico ante el mundo entero, va más allá del entretenimiento. En conjunto, DISTRITO T-Mobile y Coca-Cola Music Hall generan aproximadamente 1,500 empleos directos e indirectos y se han consolidado como un motor de desarrollo económico, turístico y cultural para Puerto Rico.

Tres días de celebración

Como parte del quinto aniversario, ambos espacios compartirán la celebración con el público durante tres días de música, gastronomía, promociones y experiencias especiales.

La programación comenzará el viernes 14 de agosto con una noche especial en alianza con Bacardí, que también conmemora su 90 aniversario. Durante todo el día, los restaurantes de DISTRITO T-Mobile ofrecerán una selección de cócteles elaborados con rones Bacardí a precio de happy hour, incluyendo opciones como mojito y Old Fashioned.

Además, de 6:00 p.m. a 7:30 p.m., durante 90 minutos, habrá una promoción especial de cócteles seleccionados a 90 centavos, así como sorteos, premios y otras sorpresas. La noche culminará con las presentaciones musicales de Christian Alicea y de la banda Trance.

El sábado, 15 de agosto, llega a Popular Plaza el Coca-Cola Food & Music Fest, una experiencia que combina gastronomía y música en vivo con artistas de la talla de El Gran Combo de Puerto Rico, La Mulenze, DJ Negro y La Sonora Sanjuanera.

Las actividades continúan el domingo, 16 de agosto, con la participación especial de la actriz y cantante Ana Isabelle, así como con un encuentro musical que reunirá a Dionicio, Cristian, Yancy, Ariana, Noelyz, Kevin, Gustavo y Vicky, integrantes de la pasada edición de Objetivo Fama.

A la programación se sumarán promociones, experiencias interactivas y activaciones en distintos restaurantes y espacios del venue, además de ofertas especiales y propuestas gastronómicas exclusivas.

Con esta celebración, DISTRITO T-Mobile y Coca-Cola Music Hall reafirman su compromiso de seguir desarrollando experiencias únicas que impulsen el entretenimiento en Puerto Rico, demostrando que la isla cuenta con el talento, la capacidad y la visión para producir grandes eventos.

Para más información sobre las actividades, accede a https://www.instagram.com/distritotmobile/ o visita https://distritot-mobile.com/.

Cartelera de eventos del Coca-Cola Music Hall 2026:

22 de agosto - El Blachy

29 de agosto - Jorge Drexler

5 de septiembre - Beto Cuevas

10 al 19 de septiembre - Dalvin La Melodía

12 de septiembre - Sofía Niño de Rivera

16 de septiembre - Living a Sharper Brain, Pain-Free, Longer Life by Dr. Sanjay Gupta

26 de septiembre - Lindsey Stirling

2 de octubre - Flow La Discoteka

3 de octubre - Natalia Lafourcade

9 de octubre - Mon Laferte

10 de octubre – PJ Sin Suela

17 de octubre - Amanda Miguel

24 de octubre - Pablo Alborán

30 de octubre - Bad Gyal

31 de octubre - Zacarías Ferreira

7 y 8 de noviembre - HUMBE

12 y 13 de noviembre – Nacho Redondo

14 de noviembre - David Bisbal

28 de noviembre - The Hayley Williams

5 de diciembre - Stryper