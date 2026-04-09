Francella, Platino de Honor 2026, un galardón que le recuerda “el honor” de ser actor

Buenos Aires, 9 abr. (EFE).- El actor argentino Guillermo Francella, anunciado este jueves como ganador del Premio Platino de Honor 2026, considera que “arriesgar y no estar cómodo” ha sido la clave de sus más de cuatro décadas de exitosa trayectoria y asegura que el galardón le resulta “muy movilizante” y le recuerda “el honor de la misión de ser actor”.

Guillermo Francella recibe galardón a su carrera Su recorrido incluye éxitos populares y reconocimiento internacional, consolidándolo como figura clave del audiovisual argentino

“Cualquier premio emociona, pero ya cuando el reconocimiento viene con la palabra ‘honor’, sin duda es el camino andado. Y para mí es muy movilizante que me recuerden el honor de la misión de ser actor, que es lo que a mí más me moviliza”, dijo en una entrevista con EFE Francella, que recibirá el premio en la gala de la XIII edición de los Platino, que se celebrará en México el próximo 9 de mayo.

Además, aseguró que respeta mucho los Premios Platino porque son los “de mayor contundencia, mayor solidez, de mayor credibilidad” del cine hispanohablante.

Al mirar hacia atrás, Francella, con películas como ‘Rudo y cursi’ (2008) y ‘El clan’ (2015) y series como ‘El encargado’ o ‘Casados con hijos’, ve en su ansia permanente de nuevos desafíos el factor determinante para llegar a lo más alto del cine argentino: “Mi tenacidad, mi constancia, comerle la cabeza a todo el mundo al decir ‘vamos por un lado, vamos por otro’”.

“Hice cosas muy antagónicas entre sí. Entonces es esa cosa de arriesgar, arriesgar y arriesgar. Realmente estoy fascinado: es arriesgar y no estar cómodo”, afirmó el actor de 71 años al analizar su carrera en la televisión y el cine, donde destacó primero como actor de populares comedias para luego alcanzar el reconocimiento internacional con ‘El secreto de sus ojos’, película que obtuvo un Óscar en 2010.

Nominado a mejor interpretación masculina

En esta edición de los Platino, Francella está nominado además en la categoría de mejor interpretación masculina por su papel en ‘Homo Argentum’, película de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, en la que interpreta a 16 personajes distintos.

BUENOS AIRES (ARGENTINA), 09/04/2026.- El actor argentino Guillermo Francella, que recibirá el Premio Platino de Honor 2026 por una "sobresaliente" trayectoria con la que ha ayudado a conformar "la memoria sentimental" del público iberoamericano, ofrece una entrevista a EFE en la que consideró que "arriesgar y no estar cómodo" ha sido la clave de sus más de cuatro décadas de exitosa trayectoria y expresó que el galardón le resultó "muy movilizante" y le recordó "el honor de la misión de ser actor". EFE/Juan Ignacio Roncoroni (EFE)

El filme fue un gran éxito en el país y suscitó un debate público sobre qué imagen de la sociedad argentina reflejan los personajes que interpreta.

Al respecto, el actor reconoció que le sorprendió la magnitud del debate en torno a la película, que fue defendida y hasta recomendada en redes sociales por el presidente argentino, Javier Milei.

“Ni con 100 millones de dólares podríamos haber pagado esa publicidad. Metimos cerca de dos millones de espectadores”, añadió, sobre la enorme repercusión que ‘Homo Argentum’ tuvo en los medios, las redes y la política argentinas.

¿Cómo está el sector en Argentina?

Francella habló, además, sobre el presente del sector audiovisual en Argentina, mostró su preocupación por la falta de empleo y opinó que la problemática excede el mundo del cine y se extiende a la televisión, que, en su formato abierto, ya casi no produce ficciones.

Y destacó modelos como el implementado en España para fomentar las producciones audiovisuales, lo que podría ser un “espejo” en el que Argentina se refleje para aumentar la actividad en el sector.

También analizó el criterio actual de contratación de actores y lo diferenció de la época en la que él se inició en la industria: “Nos costaba la vida entrar. Pero ahora te llaman a ver cuántos seguidores tenés, si sos un buen ‘influencer’ o no. Ya no les importa tanto el talento”.

“No sé qué etapa es mejor, pero en la que haya trabajo me quedo toda la vida”, concluyó.

En la actualidad, Francella sube cada semana a los escenarios del teatro Metropolitan de Buenos Aires para liderar ‘Desde el jardín’, una adaptación de la película Being There (Bienvenido Mr Chance, 1979), protagonizada por Peter Sellers.

Ante la pregunta de EFE sobre cuáles son sus cuentas pendientes en la actuación, señaló que ‘Desde el jardín’ es un “sueño cumplido”, ya que para él Sellers siempre fue un referente.

“He trabajado con casi todos los directores con los que soñé trabajar”, añadió Francella, quien se mostró especialmente agradecido con quienes le dieron las oportunidades que le permitieron migrar de la comedia al drama. EFE