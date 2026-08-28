Isla Tropicale sostiene más de 1,300 empleos locales vinculados al turismo en Roatán

Más de 1,300 empleos locales vinculados con hotelería, comercio, alimentos y bebidas, transporte, mantenimiento, operaciones turísticas y cadenas de suministro están asociados actualmente con la actividad de Isla Tropicale, el destino de Carnival Cruise Line en Roatán, Honduras, según datos de la compañía.

La vicepresidenta adjunta de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la compañía, Kelly Penton Chacón, explicó a EFE que la cifra refleja el alcance de una inversión turística que busca extender sus beneficios más allá del puerto y convertirse en un motor de actividad económica para las comunidades de la isla.

Fotografía cedida por Carnival Cruise Line que muestra personas hablando en la piscina de un hotel en Isla Tropicale en Roatán (Honduras). Más de 1,300 empleos locales vinculados con hotelería, comercio, alimentos y bebidas, transporte, mantenimiento, operaciones turísticas y cadenas de suministro están asociados actualmente con la actividad de Isla Tropicale, el destino de Carnival Cruise Line en Roatán, Honduras, según datos de la compañía. EFE/ Carnival Cruise Line (EFE)

Desde su apertura en 2009, cuando todavía era conocido como Mahogany Bay, Carnival ha invertido 93 millones de dólares en el destino, que ha recibido a más de nueve millones de visitantes y generado un impacto económico estimado en 750 millones de dólares, de acuerdo con datos de la compañía.

“Los trabajadores y emprendedores locales son fundamentales para el éxito de Isla Tropicale”, afirmó Penton Chacón, quien señaló que restaurantes y bares trabajan con proveedores regionales, mientras que los equipos de limpieza, mantenimiento y operaciones proceden de la propia comunidad.

Del puerto a la economía local

La estrategia busca que el impacto económico no termine en las instalaciones portuarias. Taxistas, operadores turísticos, artesanos, comerciantes y proveedores forman parte del ecosistema que se beneficia de la llegada recurrente de pasajeros a Roatán.

Isla Tropicale cuenta con 52 tiendas, además de quioscos de artesanos locales, restaurantes y bares, lo que permite que pequeños empresarios tengan acceso directo al flujo de viajeros que llega por vía marítima.

Según la compañía, la frecuencia de los cruceros permite mantener un flujo relativamente previsible de visitantes que demandan transporte, excursiones, alimentos y productos locales.

Carnival sostiene que este movimiento se extiende al resto de Roatán mediante la contratación de personal de distintos puntos de la isla, la compra de bienes y servicios regionales y la actividad generada por trabajadores y visitantes fuera del puerto.

Una inversión con visión de largo plazo

La transformación de Mahogany Bay en Isla Tropicale forma parte de Paradise Collection, la cartera de destinos exclusivos de Carnival, y busca reforzar el posicionamiento de Roatán como destino turístico más allá de su función como escala dentro de las rutas de cruceros.

“Esta transformación posiciona a Isla Tropicale como un destino de elección, no solo como una escala portuaria”, señaló Penton Chacón.

Como parte del proyecto, la compañía inauguró Mangrove Bay, un área de piscina de unos 48,000 pies cuadrados con espacios recreativos, zona infantil, cabañas y otros servicios dirigidos a ampliar la experiencia de los visitantes.

El modelo incorpora también acciones de vinculación con la comunidad. Durante los últimos tres años, más de 1,200 residentes han participado en actividades organizadas en Isla Tropicale y a bordo de los barcos para conocer prácticas ambientales y oportunidades profesionales dentro de la industria.

Entre los participantes se encuentran estudiantes, educadores, profesionales de la salud y la seguridad pública y representantes de cámaras empresariales. Según Carnival, estas actividades buscan contribuir al desarrollo de capacidades y generar nuevas oportunidades laborales.

Sostenibilidad ante el crecimiento turístico

El crecimiento turístico plantea también el desafío de proteger los ecosistemas que constituyen uno de los principales atractivos de Roatán.

Un parque solar instalado en el destino genera más de 245 megavatios-hora de electricidad renovable al año, una cantidad equivalente a aproximadamente el 40 % de la demanda eléctrica del puerto, según información proporcionada por Carnival.

Isla Tropicale cuenta además con un sistema de compostaje que aprovecha residuos vegetales de sus áreas verdes, mientras que su playa obtuvo el reconocimiento Blue Flag de Honduras y mantuvo una calificación de cinco estrellas en 2024 y 2025 por criterios relacionados con gestión ambiental, calidad del agua, seguridad, accesibilidad y turismo sostenible. EFE