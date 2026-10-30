De la fila al celular: así funciona Lotería Móvil

La Lotería de Puerto Rico ahora cabe en el bolsillo de los boricuas, gracias a la nueva aplicación Lotería Móvil, lanzada por Trebol, LLC. La aplicación fue desarrollada por completo en la isla por los jóvenes puertorriqueños Julián Soto y Karlos Miranda. Teniendo en cuenta la cultura y las preferencias de los jugadores boricuas, permite realizar jugadas de la Lotería Electrónica, como Powerball, Loto Cash y los populares Pega 2, Pega 3 y Pega 4, desde cualquier teléfono celular o computadora.

Así puedes jugar con Lotería Móvil Descubre cómo registrarte, seleccionar tus juegos y realizar tus jugadas desde el celular

Con Lotería Móvil, los puertorriqueños cuentan con una forma más sencilla de realizar sus jugadas y de gestionar sus premios en la misma aplicación. Tradicionalmente, los jugadores dependían de acudir físicamente a un establecimiento o de consultar distintos medios para conocer el jackpot y los números ganadores. Con Lotería Móvil, toda esta información está al alcance de la mano. La aplicación, disponible para personas mayores de 18 años, funciona como un servicio de courier tecnológico que gestiona la compra de las jugadas seleccionadas por cada usuario.

Con Lotería Móvil, los puertorriqueños cuentan con una forma más sencilla de realizar sus jugadas y de gestionar sus premios en la misma aplicación. (Suministrada)

“Queríamos hacer que una jugada fuera tan accesible como otras gestiones que hoy realizamos desde el teléfono”, expresó Julián Soto, cofundador de Lotería Móvil.

¿Cómo se comienza a jugar? El proceso es sencillo: descarga Lotería Móvil gratuitamente desde el App Store o el Google Play Store, o regístrate en www.loteriamovilpr.com. Luego, deposita la cantidad que deseas utilizar mediante ATH Móvil, Apple Pay o tarjeta de crédito, selecciona tu juego y realiza tu jugada.

El dinero que permanezca en la billetera digital de la aplicación puede mantenerse en la cuenta para futuras jugadas o retirarse en cualquier momento. Además, la plataforma paga los premios menores de $1,200 al día siguiente. Para premios de montos superiores, el personal de la aplicación contacta directamente al ganador y le orienta sobre el proceso de entrega de su boleto ganador.

“Lotería Móvil permite realizar una jugada desde cualquier lugar de la isla y también facilita el proceso de recibir un premio”, añadió Karlos Miranda, cofundador de Lotería Móvil.

Muchas son las historias de jugadores cuyos boletos se deterioran por la exposición al agua, al sol u otros factores, o de quienes los pierden. Con Lotería Móvil, la empresa se encarga de mantener los boletos seguros y en condiciones adecuadas para que sus ganadores los reclamen desde cualquier punto de la isla, mientras le facilita al jugador una copia digital de su boleto, disponible en todo momento a través de la aplicación.

El sorteo del Rolex Submariner se celebró el 26 de octubre de 2026. (Suministrada)

Asimismo, ofrecen eventos promocionales con oportunidades de obtener artículos de valor, sujetos a reglas oficiales que pueden consultarse directamente en la plataforma. El pasado lunes 26 de octubre, Lotería Móvil anunció al primer ganador de uno de estos eventos promocionales. El ganador, residente del municipio de San Juan, optó por participar directamente a través de la aplicación y recibió como premio un Rolex Submariner valorado en más de $15,000. Este primer evento marcó una nueva etapa para la plataforma, que continuará ampliando la experiencia disponible para sus usuarios más allá de las jugadas de la Lotería Electrónica.

Quienes deseen explorar la aplicación antes de registrarse también pueden acceder a una demostración gratuita en su sitio web.

Descarga Lotería Móvil gratuitamente desde el App Store o el Google Play Stor. también puedes registrarte en www.loteriamovilpr.com. (Suministrada)