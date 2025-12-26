Mujeres sufren más de dos décadas por el peor error médico del siglo

El 17 de julio de este año, un panel multidisciplinario de expertos se reunió en la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) para revisar más de 20 años de evidencia científica sobre la terapia de reemplazo hormonal (TRH). Tras analizar un metaanálisis de más de ocho millones de mujeres, recomendaron eliminar las black box warnings, al demostrarse beneficios claros en las mujeres que utilizaron estas terapias frente a quienes no las usaron.

El doctor José Álvarez- Romagosa es ginecólogo obstetra, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. (Suministrada)

La muestra del estudio no reflejaba adecuadamente a mujeres sanas al inicio de la menopausia, ya que la edad promedio de las participantes era de 63 años. Aun así, sus conclusiones se extendieron de manera general a mujeres que atraviesan la menopausia a una edad más temprana, alrededor de los 50 años o incluso antes. Con el tiempo, este aspecto ha sido reconocido como una limitación significativa, lo que ha contribuido a una interpretación más cuidadosa y ajustada a las distintas etapas de la menopausia.

Muchas participantes del estudio tenían factores de riesgo previos, como tabaquismo, hipertensión o sobrepeso. Inicialmente, la Women Health Initiative (WHI) indicó un mayor riesgo cardíaco con la terapia hormonal, pero análisis posteriores mostraron que este riesgo afectaba principalmente a mujeres mayores de 70 años. Cinco años después, se comprobó que iniciar la terapia dentro de los diez años posteriores a la menopausia reducía el riesgo de enfermedad coronaria, ofreciendo una visión más completa, aunque menos difundida en los medios de comunicación.

Al final, este estudio se ha convertido en uno de los episodios más controvertidos de la medicina del siglo XXI.

Alrededor del 75 % de las mujeres en la menopausia presenta síntomas y un tercio de ellas muestra signos graves que afectan su vida diaria. La disminución hormonal en esta etapa también se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, deterioro cognitivo, depresión, cáncer de colon y diabetes.

El pasado mes de julio, un panel multidisciplinario de expertos en terapia de reemplazo hormonal se reunió en la FDA con representantes de especialidades como la ginecología, la endocrinología, la cardiología y la salud mental, provenientes de universidades de gran prestigio. Después de revisar más de 20 años de estudios científicos y analizar datos de más de ocho millones de mujeres, el panel recomendó quitar las advertencias sobre el cáncer de mama y los problemas del corazón, ya que se demostró que estaban mal atribuidas. Los resultados mostraron múltiples beneficios en las mujeres que utilizaron terapia hormonal, frente a quienes no la utilizaron.

La mejor noticia para la salud femenina es que el 9 de noviembre de este año la FDA eliminó finalmente el aviso de peligro negro, reconociendo los beneficios de la terapia hormonal. El reemplazo hormonal es mucho más que un tratamiento para los sofocos. Es una herramienta terapéutica con múltiples beneficios comprobados. Cuando se inicia en la ventana adecuada, en mujeres sanas, con monitoreo médico, la TRH se convierte en una intervención capaz de mejorar la calidad de vida, reducir enfermedades crónicas y extender años saludables. Hoy, la ciencia es clara: el reemplazo hormonal no solo alivia los síntomas, sino que también protege, preserva y prolonga la salud femenina.

La menopausia es una etapa de transformación que también abre la puerta a nuevas oportunidades de cuidado y bienestar. Hoy existen múltiples formas de acompañar a las mujeres de manera personalizada, protegiendo su salud física, emocional y cognitiva a lo largo del tiempo.