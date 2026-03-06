Multinational Insurance reafirma su solidez financiera ante reaseguradores internacionales

Multinational Insurance Company llevó a cabo por primera vez en sus oficinas centrales en Puerto Rico el Roadshow de Reaseguradores 2026, un evento clave dentro de su proceso anual de renovación estratégica del programa de reaseguro. La actividad reafirmó el compromiso con la excelencia técnica, la innovación y el fortalecimiento de alianzas internacionales.

El encuentro reunió a reaseguradores de primer nivel internacional y permitió llevar a cabo un análisis integral del portafolio de la compañía, sus estructuras existentes y los mecanismos de protección ante riesgos catastróficos. La participación de Aon Reinsurance Solutions fue fundamental como asesor estratégico y ofreciendo coordinación técnica, perspectiva del mercado y alineación entre las partes involucradas.

El encuentro reunió a reaseguradores internacionales y contó con el asesoramiento de Aon Reinsurance Solutions, reafirmando el compromiso de la compañía con la innovación, la gestión del riesgo y el fortalecimiento de alianzas estratégicas. (Suministrada)

Durante el roadshow, la compañía reforzó tres pilares esenciales: innovación técnica, alineación con socios estratégicos y gestión del riesgo activa y transparente. Más que un evento institucional, la iniciativa se consolidó como una plataforma de colaboración, fortaleciendo la propuesta de valor de la compañía en el mercado puertorriqueño, basada en rigor técnico y las relaciones de largo plazo.