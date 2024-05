Presentan nuevas soluciones para mantener estabilidad en servicio eléctrico

La empresa puertorriqueña UP Home Solution presentó su nueva línea de baterías portables y baterías backup con el objetivo de brindar al público de la isla alternativas para asegurar la estabilidad en el servicio de energía eléctrica en sus hogares.

“Nuestra empresa cuenta con todos los productos para estar preparados siempre y que los puertorriqueños tengan una mejor calidad de vida. Tenemos muchos clientes que su vida depende de mantener sus equipos de cuidado de salud conectados a una fuente de energía estable. Pero no tienen título de propiedad, viven arrendados en casas, apartamentos o, simplemente, creen que no califican a un sistema completo de placas solares con batería. Para ayudar con esta necesidad y que más personas puedan beneficiarse con energía estable en cualquier lugar que necesiten, agregamos a nuestros productos y servicios las baterías portables y baterías backup”, explicó Daniel Fernández, CEO de UP Home Solution.