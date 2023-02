La campaña global más ambiciosa de Absolut Vodka, The World of Absolut Cocktails. Born to Mix, busca celebrar en Puerto Rico la diversidad e inclusión, combinando la mixología, el arte y la creatividad. Con esto en mente, presentó un elenco de diez personajes únicos cuyas personalidades simbolizan diez cócteles icónicos, mientras comunican la importancia de abarcar la diversidad de colores, formas, moda, géneros, expresiones y características.

El lanzamiento se celebró en el recién estrenado Don Rafa Boutique Hotel, al estilo Art Deco, en Miramar, al que acudieron más de 160 invitados que incluyeron influencers, transformistas y modelos de belleza, entre más personalidades que reflejan los valores de la marca sueca en Puerto Rico. Extendiéndose por los niveles del hotel, Absolut Vodka marcó su presencia con estaciones de cócteles destacados, que variaban por ubicación, photo booths y pistas de baile, principalmente en el lobby, el Presidential Suite, en el sexto piso, y el rooftop.

“Este evento es bien importante, porque marca una nueva generación para Absolut Vodka, que lleva en el mercado de Puerto Rico más de 20 años”, expresó Jo-Ann Santiago Dávila, gerente de marcas en la distribuidora B. Fernández, especializada en los productos de la compañía matriz de Absolut, Pernod Ricard.

Santiago Dávila comentó que, con Born to Mix, se espera conectar con el consumidor local y que “se pueda sentir identificado [con la marca] porque lo acepta tal y como es”. Además, esperan crear tendencia de coctelería en Puerto Rico “a niveles más altos que los que hemos visto”, pues, mayormente, el público puertorriqueño usa los espíritus destilados con jugos naturales, identificó.

El director comercial y desarrollo de negocios para Pernod Ricard en el Caribe y Centroamérica, José Orellana Rivera, por su parte, explicó que el evento y la campaña impulsan la importancia de la creatividad como manera de autoexpresión. “No hablamos solamente de los cócteles, sino también de la diversidad y la inclusión. Queremos que se expresen a través de nuestra marca, celebrar el lanzamiento de Born to Mix y comunicar que celebramos el poder de la mezcla”.

“La idea es poder seguir trabajando en eventos y actividades, enfocados en lo que es el World of Cocktails, tratando de indagar a que el consumidor saque esa creatividad y se exprese a través de la marca”, continuó Orellana Rivera.

Una noche de estrellas y glamour

Mientras la noche inició con la participación musical de Laya Kalima, los invitados del evento llenaban el vestíbulo principal con sus atuendos extravagantes y colores de cócteles clásicos, asignados previo al evento mediante un cuestionario de personalidad: rosado para la chic Cosmopolitan; marrón y colores terrestres para el animado Espresso Martini; rojo para identificar a la amigable Bloody Mary; amarillo, para representar al clásico Lemonade; y anaranjado para recibir al alma de la fiesta: Madras.

Tras la bienvenida, realizada por la transformista Amalara Sofía, Santiago Dávila expresó al público que “muy pocas marcas en Puerto Rico pueden celebrar tanta gente distinta, diferentes culturas y tantos colores como Absolut Vodka puede hacerlo. Born to Mix representa lo que somos: hemos nacido para mezclar. No ha habido mejor momento donde podemos respetar las diferencias que cargamos cada uno de nosotros”.

Su mensaje abrió paso a una presentación de baile con diez personajes, que interpretaron los cócteles destacados, y continuó con la visita a los demás niveles en el hotel, que contenían más estaciones de mezclas y disc jockeys, hasta alcanzar la azotea.

El evento demostró el inmenso mundo de la coctelería, de la mano de los mejores mixólogos del patio como Gigi Temprano, Christian Eddie y Dereck Champlin, quienes se encargaron de darle un toque especial a los cócteles clásicos realizados con Absolut Vodka. “Estamos buscando que cada mixólogo le dé su toque creativo a cada cóctel. Queremos reforzar lo que son los cócteles clásicos y darle ese twist que solo Absolut puede hacer”, dijo Santiago Dávila.

Por otro lado, además de Amalara Sofía, grandes celebridades del transformismo en Puerto Rico como Catalina Tyrrell y Clara San Miguel se dieron cita para mezclarse con los invitados en unos performances llenos de mucha energía.

De las invitadas destacadas, asistieron: Frances Estrada, de The Pecking Order; Marena Sofía, Gabriela Short, Miss Gala, Gabriela Quiñones; Miss Guaynabo 2022, Ariana Paola Salgado Burgos; y Bianca Montoya, de The Unusual Girls, entre otras personalidades.

Para saber más sobre la nueva campaña de Absolut y conocer el mundo de Absolut Cocktails, visita https://www.absolut.com/us/world-of-absolut-cocktails/ y ve el anuncio televisivo en YouTube.