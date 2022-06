El fin de la red 3G está cerca. Durante el 2022, la gran mayoría de las compañías de telecomunicaciones tienen previsto apagar los servicios 3G para dar paso a tecnologías más rápidas y avanzadas como el 4G, LTE y 5G.

El apagón de estas redes no solo afectará a los servicios de telefonía móvil, sino también a los vehículos con tecnología telemática incorporada como, por ejemplo, aquellos automóviles que forman parte de una flota.

Entonces, ¿qué implicaciones tiene el apagón de la red 3G para los vehículos equipados con tecnología telemática?

“Esta transición aportará importantes ventajas a la administración de flotas al proporcionar una red de telecomunicaciones más rápida, fiable y segura”, afirmó Sean Killen, vicepresidente de Geotab para América Latina. Con presencia en más de 130 países, Geotab busca promover la seguridad y la eficiencia en las flotas de vehículos de las empresas del país a través de sus dispositivos y soluciones telemáticas.

El directivo indicó que el cese de las redes 3G provocará problemas de conectividad para aquellos vehículos que no hayan actualizado sus dispositivos telemáticos a las redes 4G, LTE o 5G y que, por tanto, experimentarán dificultades al momento de administrar sus flotas. “Geotab ha ido implementando los cambios necesarios en los servicios que ofrece a sus clientes para que no se vean afectados en ningún momento. Esto es posible gracias a la sustitución de sus dispositivos telemáticos GO, hasta ahora basados en 3G, por nuevos dispositivos preparados para las nuevas capacidades que ofrecen 4G y LTE”, mencionó el vicepresidente de Geotab.

Sean Killen, vicepresidente de Geotab para América Latina (Suministrada)

La telemática impulsa el futuro de la movilidad

Killen expuso que la tecnología telemática permite recoger datos de los vehículos para su posterior análisis y transformación en información valiosa. De este modo, los administradores de flotas pueden supervisar autos, camiones, camionetas, equipos y otros activos mediante el uso de la tecnología GPS, la conectividad a internet (IoT) y el diagnóstico a bordo (DAB).

Debido a la gran cantidad de información disponible, este sistema ayuda a los administradores a tomar decisiones basadas en datos que mejoran el rendimiento y la utilización de diversas áreas de la flota. De esta forma, favorece, por ejemplo, la reducción del consumo de combustible o la optimización de las rutas de los vehículos.

“La telemática es una herramienta de administración esencial para las flotas comerciales, ya que proporciona información rica y detallada sobre varios aspectos clave del vehículo y su conducción. El objetivo de Geotab es que todas las empresas que se encuentren en esta situación sepan que disponen de soluciones personalizadas para que sus flotas no corran el riesgo de quedar desconectadas y puedan seguir optimizando sus operaciones”, dijo Killen.

La telemática es una herramienta de administración esencial para las flotas comerciales, ya que proporciona información rica y detallada sobre varios aspectos clave del vehículo y su conducción (Suministrada)

¿Qué soluciones ofrece Geotab a las empresas de Puerto Rico?

La empresa, líder en administración avanzada de flotas, también ofrece soluciones para atender las necesidades y retos actuales de las empresas de flotas puertorriqueñas. Con más de 2.6 millones de vehículos conectados en todo el mundo a sus dispositivos de última generación, Geotab ayuda a las empresas de toda América Latina, incluidos Puerto Rico y el Caribe, a tomar decisiones estratégicas basadas en el análisis de datos que proporciona la información extraída del vehículo.

Killen, por su parte, mencionó que todos los datos recogidos por el dispositivo GO de Geotab son analizados y convertidos en información valiosa que se pone a disposición de los administradores de flotas a través de una única plataforma, MyGeotab. Añadió que esta plataforma, que es abierta y completamente flexible, ofrece la posibilidad de organizar todos los datos proporcionados desde la nube dentro de gráficas adaptadas y personalizadas según las necesidades y objetivos que se quieran alcanzar.

Expuso que la solución de Geotab también facilita la detección de fallos o errores que puedan producirse en el vehículo a través de un diagnóstico que se realiza periódicamente en cada uno de sus componentes. De este modo, explicó que los administradores de flotas pueden adoptar un enfoque de mantenimiento predictivo para priorizar las reparaciones necesarias en cada momento. Esto, a su vez, evita un incremento de los costos de mantenimiento y un aumento del tiempo de inactividad del vehículo.

Killen también mencionó que las herramientas de Geotab favorecen el ahorro de combustible en la flota. “Gracias al monitoreo de cada uno de los elementos del vehículo, es posible visualizar cuáles de ellos en concreto generan un mayor gasto de combustible y, en consecuencia, establecer alertas que permitan optimizar la ruta y corregir determinados comportamientos de conducción, de forma que se favorezca su eficiencia”, dijo el ejecutivo.

Expuso que la solución de Geotab también facilita la detección de fallos o errores que puedan producirse en el vehículo a través de un diagnóstico que se realiza periódicamente en cada uno de sus componentes (Suministrada)

Por si fuera poco, la solución telemática de Geotab también pone a disposición de los administradores informes de seguridad de los conductores, soluciones integradas como cámaras en el salpicadero, informes que detallan el historial de viajes de cada conductor y proporciona un seguimiento constante de la ubicación de cada vehículo. De esta forma, favorece la seguridad de los conductores y de los activos, de la misma manera que se potencian el resto de las áreas de la flota.

Para todas aquellas empresas con una flota de vehículos, Killen puntualizó que los dispositivos telemáticos GO9 cuentan con la tecnología de vanguardia de Geotab, que consiste en la conectividad LTE para una comunicación más rápida y eficiente, y la carga y almacenamiento de datos directamente en la nube, a través de la API de Geotab.

Para Killen, la transición a la nueva generación de redes abrirá el camino a una tecnología más rápida y avanzada para las empresas. Agregó que esto permitirá a los administradores de flotas obtener una mayor cantidad de información sobre el rendimiento de cada vehículo en tiempo real y tener una mayor capacidad de reacción en situaciones de emergencia, lo que les permitirá aumentar significativamente la eficiencia y la seguridad de sus vehículos.

“El primer objetivo de Geotab en Puerto Rico es facilitar la transición a todas y cada una de las empresas que quieran contar con nuestra ayuda para dar el salto a la nueva generación de redes y optimizar todos los aspectos de sus flotas de vehículos”, dijo Killen.