Montehiedra Home Reserve: un nuevo estándar de vida para los adultos mayores

Entre el verdor de las montañas, zonas completamente iluminadas y todas las comodidades para una vida digna, se levanta una propuesta que busca transformar la manera en que Puerto Rico entiende la vida en la adultez mayor.

Se trata de Montehiedra Home Reserve. Este nuevo complejo de “luxury senior living” es un santuario que combina elegancia, bienestar y atención personalizada.

“Es nuestro proyecto más abarcador”, explicó su propietario, Jean Philip Gauthier. “Es un todo incluido”.

Un legado que evoluciona

Esta institución forma parte de una comunidad que inició en 2010 con Montehiedra Home, que hoy alberga a 45 personas, y Montehiedra Home Estates (2018), con 80 residentes.

Para Gretchen De Jesús, administradora y parte del equipo por 15 años, esta nueva residencia es la consecuencia directa de escuchar y entender cómo ha cambiado la población de adultos mayores.

“Es una continuidad del servicio, pero adaptado a una generación distinta”, sostuvo. “Ahora, llegan los baby boomers con otras exigencias y visión. No nos podemos quedar estancados. Hemos evolucionado nuestro nivel de cuidado y estructura”.

Un diseño pensado para ellos

A diferencia de otros modelos que adaptan edificios existentes, Montehiedra Home Reserve fue diseñada desde cero para responder a las necesidades físicas y emocionales de quienes la habitarán.

Su apuesta fue un diseño in & out, donde los interiores se sienten como exteriores gracias a los amplios ventanales, terrazas abiertas, skylights y corredores amplios.

“Buscamos que haya mucha luz. Que estén rodeados de verde. No estamos en una intersección en Santurce”, apuntó.

El resultado es un edificio moderno y cálido. Cada detalle, desde los ascensores hasta la distribución de las áreas comunes, fue planificado para aportar calma, confort, belleza y maximizar la seguridad.

Tecnología al servicio del bienestar

La institución cuenta con 74 habitaciones que van desde estudios acogedores hasta suites espaciosas. Todas están equipadas con abanico, aire acondicionado, televisor con 160 canales, baño privado y nurse call system.

Además, cuentan con un sistema tecnológico propio, integrado a Alexa, que no solo ayuda a los residentes a controlar las luces del cuarto, sino que pueden comunicarse con el front desk, consultar el calendario de actividades e incluso reservar tratamientos en el spa.

“Es un asistente en la habitación”, destacó De Jesús.

La tecnología también facilita la comunicación con las familias: desde una aplicación móvil, pueden revisar información, coordinar servicios con el concierge, solicitar transportación y gestionar compras.

Una comunidad activa

Una de las bases del proyecto es fomentar un estilo de vida vibrante y participativo. Con un calendario de actividades que incluye yoga, personal training, musicoterapia, terapia canina, actividades educativas, espacios espirituales y salidas recreativas, la meta es que cada residente encuentre oportunidades reales de socializar y mantenerse activo.

“Todos los días hay algo que hacer. Y ahora, con la tecnología, pueden decir: ‘Alexa, ¿qué tienes hoy?’ Y pueden escoger”, aseguró la administradora.

El complejo también cuenta con un Rehab & Wellness Center, donde entrenadores, instructores, quiroprácticos y fisiatras ofrecen servicios para mantener la movilidad y el bienestar físico.

El calor de un hogar

Pero si algo distingue este proyecto es la manera en la que atienden a sus residentes. Antes de ingresar, cada persona pasa por una evaluación profunda que permite comprender sus gustos, hábitos y necesidades.

“Eso nos permite conocerlos y darles un trato personalizado. Darles ese calor para que se sientan en casa”, manifestó De Jesús. “Por ejemplo, con la comida. Si un residente no come cerdo, uno puede decirle: ‘Aquí tiene su pescado’. Eso hace que se sienta en un espacio seguro y confiado”.

El menú, diseñado por una nutricionista y actualizado semanalmente, combina calidad y variedad en un comedor amplio y luminoso.

Asimismo, cuentan con un área exclusiva de 17 unidades, el Memory Care, dedicada para personas con Alzheimer o demencia.

Una visión de vida

El modelo también cuida de los familiares con un VIP Room donde calibrar energías antes o después de cada encuentro; con un amplio horario diario de visitas, de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.; y la posibilidad de participar de actividades, como el salón de belleza.

Al final, Gauthier busca que Montehiedra Home Reserve sea el lugar donde los adultos mayores encuentren ese motor para querer vivir plenamente.