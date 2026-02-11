Brilla quien cumple: Planet Solar apuesta por su trayectoria y servicio

Hoy en día, la industria solar en Puerto Rico ha pasado de ser una alternativa energética más a convertirse en un componente esencial para atender la inestabilidad del sistema eléctrico del país y el aumento de los costos de la energía.

Por ello, no es de extrañar que, ante el crecimiento acelerado del mercado, la confianza del consumidor se presente como un factor clave que define el rumbo del sector. Esto ha propiciado que la transparencia, el compromiso, la confianza en la empresa que ofrece el servicio y la educación, tanto de los componentes de la industria como de los consumidores, sean el motor indiscutible que continúa promoviendo el desarrollo sostenible de esta industria en la isla. Así, más familias tienen a su alcance la oportunidad de vivir con mayor tranquilidad.

Es, precisamente, en este contexto en el que Planet Solar, compañía puertorriqueña con más de 20 años de experiencia, ha logrado que sobre 20,000 hogares cuenten hoy con un sistema solar que les brinda seguridad e independencia energética.

Rubén Falú Méndez, director de Ventas de Planet Solar. (Suministrada)

“Nuestra misión es darle estabilidad energética a cada puertorriqueño, buscando el bienestar de cada familia, porque sabemos que la energía es una necesidad”, explicó Rubén Falú Méndez, director de Ventas de Planet Solar, quien afirmó que esta cifra es sinónimo de orgullo, pero también de responsabilidad, donde la mayor gratificación es la satisfacción de sus clientes.

La confianza como factor decisivo

Es un hecho que los desafíos generados por el crecimiento exponencial de la industria en los últimos años han llevado a que la confianza de los consumidores sea uno de los principales retos.

Los clientes ya no solo evalúan los costos o la tecnología, sino que cada vez más buscan un proveedor con una trayectoria de calidad de servicio que pueda atender adecuadamente sus necesidades tras la instalación.

De izquierda a derecha, Katiria Aguayo, Elizabeth Sierra, Maricruz De Jesús y María Rivera. (Suministrada)

“El servicio comienza desde la venta”, aseguró Falú Méndez. “Para nosotros, es muy importante que el cliente comprenda lo que está adquiriendo”.

Para alcanzar este objetivo, recalcó que Planet Solar capacita a sus empleados, incluidos los instaladores y los consultores de ventas, como parte de su compromiso de profesionalizar el talento y de asegurar altos estándares de calidad de servicio que refuercen la confianza de sus clientes a largo plazo.

Más que clientes, son familia

En este sentido, y por experiencia, la empresa sabe que instalar un sistema solar es el inicio de una relación que durará décadas. Por eso, el servicio ocupa un lugar central en su operación.

“Para nosotros, el cliente no es un número más; es nuestra familia”, puntualizó el directivo.

Por esta razón, el Departamento de Servicio de Planet Solar está disponible las 24 horas, los siete días y ofrece asistencia tanto de manera remota como presencial, según la naturaleza del incidente.

Ese enfoque, destacó Falú Méndez, ha hecho posible que la compañía aumente sus ventas y que muchas de las nuevas instalaciones provengan de referidos de familias que llevan años con sus sistemas solares y se los han recomendado a sus hijos, vecinos y familiares.

“Esa relación con el vendedor que se sentó en la casa, se tomó el café y le pudo explicar al cliente se mantiene”, agregó.

Una herramienta de empoderamiento

Al final, la meta de Planet Solar es empoderar a las familias puertorriqueñas con energía solar, aprovechando una ventaja natural: estamos ubicados en el trópico.

“Ese brillo, ese sol, tenemos que aprovecharlos a nuestro favor: ¿por qué seguir quemando carbón? ¿Por qué seguir quemando combustible cuando tenemos el sol que sale todos los días?”, planteó Falú Méndez.

Con esa idea, la campaña de la empresa, “Puerto Rico brilla con luz propia”, tiene como finalidad crear conciencia para que, para el año 2050, el archipiélago esté energizado con esta fuente de energía renovable.

Orientación, servicio y cumplimiento

Para las familias que hoy evalúan dar el paso hacia la energía solar, el experto les recomendó buscar la mejor orientación posible e informarse antes de adquirir el equipo.

“Cada situación es distinta. Los sistemas solares funcionan, pero es importante que se eduquen y no se queden con dudas”, aconsejó, al mencionar que una búsqueda en la web puede ser un punto de partida para validar la confiabilidad de los datos sobre los sistemas solares, pero, definitivamente, el apoyo de una empresa con trayectoria es esencial en el proceso.

Es así como, en un entorno competitivo y cambiante, Planet Solar apuesta por diferenciarse a través de una orientación honesta, un servicio accesible e instalaciones profesionales, sustentados en un compromiso continuo, la formación de su equipo, el cumplimiento de los reglamentos vigentes, certificaciones, alianzas estratégicas y una reputación que impulsa altos índices de satisfacción y de captación de clientes.