A Armando Rodríguez Durán, no le molestó la sensación de medio millón de murciélagos volando por encima de su cabeza en una cueva oscura. Al contrario, el profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico agradeció el éxodo masivo y nocturno de los animales, porque le dio la oportunidad de medir su población, un dato poco estudiado, pero esencial para su conservación.

Rodríguez Durán y su equipo de estudiantes y voluntarios del Programa de Conservación de Murciélagos de Puerto Rico hicieron más de 20 viajes de campo, durante un año, para medir las poblaciones de murciélagos en cuevas calientes. Sus resultados, publicados la semana pasada, recalcaron la necesidad de minimizar la construcción en el hábitat y los corredores de los animales.

Cada año, los murciélagos ahorran millones de dólares a los agricultores al comer los insectos que afectarían sus cultivos. También, ayudan en la polinización y la dispersión de semillas, un proceso esencial para restaurar los ecosistemas después de huracanes. Aun así, “la información que tenemos de los murciélagos es bastante limitada”, señaló Ramón Rivera Lebrón, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que financió el estudio.

El esfuerzo de Rodríguez Durán combatió esta deficiencia de datos al aumentar, de dos a 14, el número de poblaciones de murciélagos estudiadas en cuevas calientes.

En cada cueva, los investigadores grabaron la salida de los murciélagos y analizaron cuántos salieron en un segundo. Así, estimaron el tamaño de la población y la distribución de especies que la componía. Midieron un total de 3.5 millones de murciélagos: 2 millones de septiembre a noviembre de 2020 y 1.5 millones en marzo y abril de 2021.

Encontraron que la población de murciélagos en la misma cueva varió considerablemente entre la primera y la segunda observación. Por ejemplo, la Cueva 42, en Utuado, tuvo más de 50,000 murciélagos en noviembre, pero solo 27 en abril.

Aunque no esperaba un cambio tan drástico, Rodríguez Duran no estaba sorprendido por el fenómeno. “Lo que sucede es que, durante la época de reproducción, las hembras y los machos se segregan en cuevas distintas”, explicó el biólogo. Las hembras empezaron a quedar preñadas en febrero o marzo, lo cual sugiere que los machos ya estaban en otra cueva cuando se hicieron las observaciones de marzo y abril.

Lejos de ser una limitación, este hallazgo fue clave para informar la planificación de proyectos de construcción de manera más sostenible.

“Nos indica que entrar un día en una cueva y decir ‘aquí no hay murciélagos’ no es suficiente, porque ese número cambia drásticamente”, señaló Rodríguez Durán. Tampoco es suficiente “proteger un cantito de tierra aquí y otra allá”, indicó el investigador, dado que los murciélagos se alimentan a distancias de 6 millas (10 kilómetros) o más de las cuevas donde viven.

Construir edificios, parques eólicos u otros obstáculos que interrumpan el hábitat o los corredores de los murciélagos podría dañar a miles de animales. Un área particularmente importante para la conservación de los murciélagos es la costa del noreste que sirve de puerta a Culebra.

El huracán María, en 2017, exilió al frutero común (Artibeus jamaicensis) de Culebra, disminuyendo su alcance geográfico. “Esperamos que, en algún momento, la especie recolonice Culebra, pero esto depende de cómo se dan estas rutas de movimiento de las especies” y, por lo tanto, de la actividad humana que afecta sus rutas, explicó Rodríguez Durán.

Pero, conseguir los fondos para realizar los estudios y proyectos necesarios para promover dicha recolonización tiene sus propios obstáculos. Gran parte del dinero para la conservación proviene del gobierno federal, que otorga fondos para especies vulnerables y en peligro de extinción. El DRNA tiene dos especies de murciélagos listados como vulnerables a nivel local, pero no están reconocidas en la lista federal y, por lo tanto, no reciben fondos para su estudio y conservación.

Hay, sin embargo, otras maneras de promover la protección de los murciélagos a nivel local, indicó Rivera Lebrón. Estudios como el de Rodríguez Durán proveen información que ayuda al DRNA a desarrollar su Plan Estratégico de Vida Silvestre y “evaluar a cuáles de las especies hay que prestar más atención”, dijo.

A nivel ciudadano, el Programa de Conservación de Murciélagos trabaja en la educación, conservación e investigación de los animales. “Ha ido aumentando el número de socios y el número de voluntarios”, destacó Rodríguez Durán, quien está afiliado al Programa. Wilkins Otero Alicea, presidente del Programa, coincidió: “Cada vez, el público comprende más la importancia de los murciélagos”.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.