La arqueóloga ambiental Isabel Rivera Collazo alertó del posible impacto adverso en dos sitios históricos por la construcción de un hotel frente al balneario La Monserrate, en Luquillo, una premisa que fue rechazada tanto por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) como por el desarrollador del proyecto.

Según Rivera Collazo, quien está afiliada al Departamento de Antropología y a la División de Geociencias de la Institución Oceanográfica Scripps en la Universidad de California, en San Diego, el movimiento de terreno relacionado con la obra “puede ser destructivo” para el sitio arqueológico Monserrate, que data de la época precolombina o indígena, y la Hacienda La Monserrate, del siglo 19.

Ambos lugares, resaltó, están registrados en el inventario de sitios arqueológicos del ICP. Indicó que el centro del sitio indígena queda a unos 700 u 800 metros de donde se está rellenando para la construcción, mientras que la hacienda “está en los terrenos del hotel”.

“Pude ver el movimiento de terreno, y la magnitud es impresionante. Puede haber una destrucción sin paralelo porque, en Puerto Rico, el problema con los sitios arqueológicos es que no hay estudios sistemáticos, o una buena investigación, para delimitar su extensión. Yo no habría aprobado un movimiento de terreno ahí sin antes tener un buen estudio arqueológico, que no sé si se hizo”, dijo Rivera Collazo, exdirectora del Programa de Arqueología y Etnohistoria del ICP y exintegrante de los consejos de arqueología terrestre y subacuática de la agencia.

La actual directora del Programa, Nancy Santiago Capetillo, indicó –por escrito– que, a raíz de una confidencia sobre un posible caso de mal manejo arqueológico, personal del ICP visitó, el pasado viernes, el área de la construcción.

El área de la construcción de un hotel en Luquillo, capturada de un vídeo publicado por la Brigada Legal Solidaria. (Captura)

“Nuestros arqueólogos pudieron corroborar que el área donde se construye, aunque es el mismo barrio (Monserrate), no es el mismo lugar donde se encuentra el yacimiento arqueológico de la zona”, dijo Santiago Capetillo. “Además, confirmamos que el permiso para el proyecto, otorgado en el 2016, contó con el endoso del ICP y los estudios correspondientes en ese momento, los cuales indicaron que no hay yacimiento en ese sitio”, agregó.

Por su parte, la empresa desarrolladora Luquillo Hotel Company (LHC) expuso que la divulgación de alegaciones sobre yacimientos en el terreno donde se construye el hotel “son noticias falsas o lo que se conoce como fake news”. La firma tildó las alegaciones de “malintencionadas y difundidas para crear confusión y atacar el proyecto sin fundamento alguno”.

En su declaración, LHC hizo referencia a la visita mencionada por Santiago Capetillo y a la autorización que el ICP dio al proyecto en 2016. “Fue contundente al indicar que no tienen evidencia alguna de que este proyecto impacte algún yacimiento”, subrayó la empresa.

“Reiteramos que la difusión de esta información es difamatoria y muestra la mala fe de quienes, bajo el pretexto de proteger el ambiente, quieren adelantar agendas personales”, añadió.

El ICP proveyó a El Nuevo Día copia del Estudio Arqueológico Fase IA-IB realizado, en 2016, por el arqueólogo Jesús E. Vega, que dio paso a la autorización de la agencia para la construcción del hotel.

“Ningún sitio arqueológico ha sido reportado dentro o adyacente al área de estudio. Los sitios más cercanos son el sitio prehistórico de Monserrate y el puerto histórico de Luquillo, ambos en Punta Embarcadero, a poco más de 1 kilómetro al noreste”, se indica.

En el documento, se menciona la identificación de un dique o terraplén para el control de inundaciones “que nunca fue completado” y de “sutil evidencia impactada” de las vías del ferrocarril de la década de 1940. Se menciona, igualmente, que el área ha sido empleada “por décadas” para la siembra comercial de palmas de coco, con el cañaveral de la Hacienda La Monserrate “inmediatamente al sur”. Quince sondeos fueron excavados en el lado oeste del predio, sin que se detectaran artefactos prehistóricos.

Vega no recomendó estudios arqueológicos adicionales, pero advirtió: “El aumento gradual en el nivel del mar debe ser considerado al definir las elevaciones de la construcción propuesta, cuyo impacto no se limita a la costa, incluyendo también ríos y quebradas en el llano costero”.

Rivera Collazo insistió, entretanto, en que ni el sitio indígena ni la hacienda han sido estudiados a profundidad, por lo que “mientras más movimiento de terreno haya, más daño se hará”.

“No conocemos los bordes del asentamiento indígena ni las características históricas de la hacienda y, además, existe la posibilidad de que, entre ambos sitios, haya habido evidencia de vida criolla y negra”, dijo, al exponer que la Ley 112 de 1988 “indica claramente” que no puede haber movimiento de terreno en predios donde hay sitios conocidos o indicios fidedignos de presencia de material arqueológico identificado como patrimonio nacional.

Revés para manifestantes

Por otro lado, el juez superior Juan A. Robles, del Tribunal de Fajardo, ordenó ayer a quienes protestan contra la construcción del hotel a “cesar y desistir” de bloquear la entrada y salida, así como realizar cualquier acto que impida el flujo de personas, camiones y otros vehículos, desde y hacia los predios del proyecto.

Igualmente, les ordenó “cesar y desistir” de realizar todo acto que menoscabe, dañe o afecte los predios, instalaciones y cualquier maquinaria o bien mueble de LHC; y “cesar y desistir” de realizar cualquier amenaza y acto que interfiera con la seguridad de propietarios, empleados y terceras personas que visitan o se encuentran en los predios e instalaciones del proyecto.

La cuarta orden del juez a los manifestantes fue “cesar y desistir” de todo acto de ocupación o intento de ocupar los predios e instalaciones de la obra.

“El derecho a la libertad de expresión no es extensible a realizar actos violentos, amenazas, destrucción de propiedad privada, obstruir el libre flujo de la vía que da acceso a la propiedad de LHC ni interferir en el control del proyecto”, estableció Robles en su sentencia.