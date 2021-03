En el marco de la celebración mañana, lunes, del Día Internacional de la Mujer, El Nuevo Día conversó con cuatro lideresas ambientales y comunitarias que, con sus acciones, no solo promueven la protección de los recursos naturales y una mejor calidad de vida entre los más vulnerables, sino que inspiran a nuevas generaciones a seguir su ejemplo

Cynthia Burgos.

Cynthia Burgos: con herramientas para planificar y ejecutar

La pasión de Cynthia Burgos por la tierra y el medio ambiente nació mientras se criaba en Villalba. Su madre y su abuela le hicieron ver que la agricultura era parte de su vida y, años después, lo reconfirmó al estudiar Agronomía. Una maestría en Arquitectura Paisajista le validó, igualmente, que se necesitan más y mejores estrategias de manejo de recursos naturales, principalmente en áreas urbanas.

Ahora, como superintendente de la Región Este de Para la Naturaleza, combina sus intereses a la perfección. “Lo importante es encontrar las intersecciones entre la ciencia y el manejo de las áreas. Si no tengo investigaciones claras, no puedo desarrollar acciones contundentes de protección. Por eso, lo más que disfruto es coger la información que se desarrolla y utilizarla para proyectos”, indicó la manejadora de 6,496.60 cuerdas, la mayoría en la Reserva Natural Cabezas de San Juan, en Fajardo.

Sin titubear, dijo que, “solo por ser mujer, tenemos que prepararnos y trabajar el doble y el triple para llegar a posiciones a las que los hombres llegan fácilmente”. Esa misma realidad, sin embargo, “es la que me ha dado las herramientas para planificar y ejecutar. Así que, al final, es un activo”, dijo la mamá de un niño de 9 años y cofundadora de La Maraña, entidad que procura la revitalización física de las ciudades.

Karen Bunce.

Karen Bunce: enfocada en alcanzar la resiliencia

Como superintendente de la Región Norte de Para la Naturaleza (PLN), Karen Bunce está a cargo del manejo de 6,501.18 cuerdas, la mayoría en la Reserva Natural Hacienda La Esperanza, en Manatí.

Se ocupa no solo de garantizar que las áreas estén en óptimas condiciones, sino de establecer relaciones con los municipios, fomentar la educación, reforestar y trabajar con las comunidades “con miras a la resiliencia, que es una de las prioridades tras el paso del huracán María”. Nacida en Vega Baja y formada en Geología, es superintendente desde el verano pasado, pero trabaja desde hace 12 años en PLN. “La realidad es que lo más que me gusta de mi trabajo es poder llegar a la gente y aportar ese granito de arena para que mis dos hijas, que son pequeñas ahora, puedan disfrutar de los recursos naturales”, dijo, al reconocer que, “por ser mujer, muchas veces, en posiciones de liderazgo, se hace bien complicado que tomen nuestra palabra en serio”. Recalcó, no obstante, que sus roles de madre, esposa, profesional y ama de casa se conjugan y “hacen que el camino sea más divertido”. “Soy consciente de que tenemos una responsabilidad adicional de hacer las cosas bien y de no quedarnos estancadas, sino de aspirar a lo más alto. Pero eso mismo es lo que me motiva cada día a seguir adelante”, puntualizó.

Idabel Torres.

Idabel Torres: atenta al bienestar de sus vecinos

En el sector Jaguas del barrio Marueño de Ponce, Idabel Torres es quien se encarga “de que tengamos un poco de calidad de vida”.

Hace cinco años, preside la Junta Comunitaria del Centro Juan Colón Hernández y, hace siete, es voluntaria de Para la Naturaleza, que ayudó en la creación de un huerto cuyos frutos son consumidos por los propios vecinos. “Cuando surge una necesidad, me muevo lo más pronto posible para solucionarla”, dijo, al resaltar que en el sector aún esperan por el óptimo restablecimiento de la telefonía y el internet tras el paso del huracán María.

Sobre el huerto, indicó que “es otra forma de estar en contacto directo con la naturaleza”, y exhortó a otros vecinos a involucrarse en su manejo. Es un espacio en el que se siembra habichuelas, melón, berenjena, guineo, tomate y cacao. “Seguiré luchando por que la comunidad tenga todos los servicios que necesita, que no son lujos, sino esenciales. Somos gente buena”, acotó.

Belkis Moya.

Belkis Moya: “pastora con pantalones” contra el hambre

Porque cuidar el entorno también es procurar el bienestar de los más vulnerables, Belkis Moya fundó hace 10 años Mesón de Amor, un proyecto social de la organización cristiana Casa de Amor, Fe y Esperanza, cuyo fin es proveer alimentos –gratis– a estudiantes universitarios de escasos recursos.

El proyecto inició tras la huelga de 2010 en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, pero se ha expandido al Conservatorio de Música y la Universidad Ana G. Méndez, entre otras instituciones. Ahora, en plena pandemia de COVID-19, están repartiendo compras semanalmente, incluyendo a estudiantes internacionales. “Si nos ponemos a sumar y multiplicar, son más de 200,000 estudiantes los que hemos impactado en estos 10 años”, dijo Moya, al resaltar que también tienen un “colmadito” y, próximamente, estrenará un proyecto de vivienda temporal a bajo costo para universitarios.

“Soy pastora y, al principio, me decían la pastora con pantalones, a lo que contestaba: ‘A mucha honra, porque los tengo, los uso’. Fue difícil romper estereotipos, sobre todo en la iglesia. Pero hay una gracia que Dios te da y mi nieta, que ahora tiene 10 años, me dijo: ‘Quiero ser como tú cuando sea grande y quiero hacer lo que tú haces’. Si he podido impartirle esa bendición, es que lo estoy haciendo bien”, dijo.