Profesores de los recintos de Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) liderarán 10 investigaciones que ayudarán en la lucha contra la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, informó la institución universitaria.

Jorge Haddock, presidente de la UPR, indicó que el gobierno de Puerto Rico otorgó $1.7 millones para financiar los proyectos seleccionados.

Los grupos trabajarán en la caracterización inmunológica de la respuesta al nuevo coronavirus en Puerto Rico, la genética del paciente susceptible al COVID-19 y factores estresantes asociados a la pandemia, la identificación y evaluación de inhibidores celulares como nuevos fármacos contra el COVID-19, resultados cognitivos y psicológicos a largo plazo en el puertorriqueño sobreviviente, factores en pacientes asociados con la gravedad de la enfermedad y productos naturales como agentes antivirales, entre otros.

La vicepresidenta de Recursos Externos, la profesora Carmen Bachier, explicó que las 10 propuestas de investigación fueron elegidas entre un total de 38 que compitieron por la distribución de los fondos asignados a la institución en el mes de abril por la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Además, se identificaron $23,526 adicionales del presupuesto institucional para apoyar las labores de investigación, sostuvo Bachier mediante comunicación escrita.

Bachier detalló que el proceso de evaluación y selección se realizó en colaboración con el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR).

En el proceso de evaluación participaron más de 30 instituciones, entre ellas: Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of Oxford, England, Rutgers, The State University of New Jersey y Georgia Institute of Technology. Se evaluaron propuestas en áreas de Investigación Clínica, Data Científica, Epidemiología, Ciencias Sociales y Salud Mental, Patología de la Enfermedad, Farmacología, entre otras, de 21 profesores del Recinto de Ciencias Médicas, 12 del Recinto de Río Piedras y 5 del Recinto Universitario de Mayagüez.

“Estamos sumamente agradecidos por la contribución del Fideicomiso. Tal y como se había anticipado, el Fideicomiso identificó evaluadores externos de 11 países: Estados Unidos, Canadá, Colombia, España, Finlandia, India, Italia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Arabia Saudita y Reino Unido. Estamos muy satisfechos con el proceso que se realizó bajo los más altos estándares de evaluación y transparencia. La pertinencia de los temas de investigación nos llenan de esperanza y optimismo dentro del contexto salubrista que atravesamos”, indicó Bachier.

“Estamos muy orgullosos, complacidos y esperanzados con la diversidad y calidad de las propuestas presentadas por nuestros profesores. Estas investigaciones constituyen uno de los proyectos más importantes que se gestan desde la Universidad de Puerto Rico por el impacto que tendrán en la salud del pueblo, no solo en nuestra isla sino a nivel global, y su gran aportación para detener el contagio del COVID-19”, expresó Haddock.