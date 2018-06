Las erupciones del volcán Kilauea han dejado a su paso destrucción y graves consecuencias para los ciudadanos de Hawaii, y lo peor del caso es que la pesadilla aún no termina.

Científicos han dado a conocer la peligrosidad que representa el tener contacto con los denominados cabellos de Pele, unas hebras de vidrio basáltico que han cubierto distintas partes de la isla de Hawaii.

Este material potencialmente mortal se crea cuando las burbujas de gas dentro de la lava estallan en la superficie y puede provocar inflamación e irritación en los humanos y los animales si se tiene contacto directo con ellos, así lo dio a conocer el portal Live Science.

Estos hilos que simulan un cabello humano, son llamados así en honor a la diosa hawaiana del fuego y lo volcanes Pele. Miden un micrón, lo que es el equivalente a la milésima parte de un milímetro.

Los cabellos de Pele han causado problemas para muchos hawaianos que recolectan el agua de lluvia para su consumo, cuando los hilos de vidrio se mezclan con el agua que cae en los sistemas de captación, algo que puede resultar dañino para las personas que la beban.

Dangerous, Golden 'Hair' Sprouts from Hawaii Volcano - @LiveScience

15 JUNE 2018. The mats of Pele's hair consist of thin glass fibers that form when gas bubbles within lava burst at the lava's surface.

IMAGE: Alamy



Asimismo, las hebras han causado problemas para los granjeros, ya que los animales llegan a beberlo o inhalarlo cuando los hilos caen al abrevadero. Parte de los ganados presentan inflamaciones e irritaciones en los órganos respiratorios.

Estos “cabellos” generalmente tienen una pequeña esfera al final, aunque es propensa a desprenderse, dejando un extremo afilado. Si se rompen pueden ser extremadamente dañinos, según señaló a Live Sicence Don Swanson, geólogo investigador del Observatorio Volcánico de Hawaii.

“Imagina inhalar pequeñas astillas de vidrio. Ese es el cabello de Pele. Puede inflamar e irritar cualquier cosa que entre en contacto con él. Puedes obtener montones del pelo de Pele que llegan a tener un pie o dos de espesor entrelazados, puede ser bastante sorprendente", concluyó Swanson.