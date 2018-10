Los misterios en torno a Saturno, el planeta anillado que posee 62 lunas orbitando a su alrededor, siguen siendo tema de debate para los científicos, quienes han revelado que Titán, la luna más grande de este planeta, es densa y rica en nitrógeno e hidrocarburos.

Al respecto, la revista Nature Astronomy publicó un estudio que evidencia nuevas señales sobre la bruma que envuelve la luna del gigante gaseoso, las cuales podrían tener una relación con compuestos orgánicos complejos precursores de la vida.

Este estudio, hecho entre especialistas de Estados Unidos y Rusia, arrojó un inesperado resultado sobre la bruma que envuelve Titán, ya que esta investigación se contrapone a las teorías que existían hasta ahora, las cuales señalan que se necesitaban temperaturas extremas para producir la composición química detectada en esta luna.

Es decir, que hasta el momento la colorida bruma de Titan se había explicado mediante procesos químicos que se dan en altas temperaturas.

Los científicos señalan que la manera de reconocer a Titán es debido a su color naranja-marrón, esto es porque la bruma que envuelve a este satélite contiene partículas de aerosol, las cuales se forman gracias a un compuesto más simple: el benceno, un hidrocarburo de un solo anillo con seis carbonos, por lo que los investigadores creen que se trata de un bloque de construcción para realizar compuestos orgánicos más complejos.

