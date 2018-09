Sin duda, las investigaciones que realiza la NASA aportan mucho para la humanidad, pero esta labor requiere una millonaria inversión, por lo que esta situación ha llevado a los directivos a buscar nuevas formas de patrocinio para poder costear sus misiones.

De acuerdo con el diario The Washington Post, la agencia contempla la posibilidad de comercializar los viajes al espacio mediante publicidad.

Una iniciativa que está analizándose, ya que no cuentan con el mismo apoyo económico de antes, por lo que buscan otras maneras creativas de conseguir el dinero.

In six decades, we've had numerous achievements and breakthroughs. As we prepare for the #NASA60th anniversary on October 1, explore 60 of the most important moments that laid the groundwork for our current programs and future endeavors: https://t.co/5XQzSYuUXh pic.twitter.com/ym5Wx7gi7A