El personal del Parque Nacional de Grand Teton se encuentra monitoreando una grieta en una roca sobre el área de observación de Hidden Falls cerca del Lago Jenny.

El subsuelo de Gran Teton está conectado al vecino parque de Yellowstone y al supervolcán que duerme bajo él.

Para garantizar la seguridad de los visitantes, la información recabada se utilizará para desarrollar una evaluación de riesgos ante un potencial caída de rocas, informó en un comunicado el Servicio de Parques Nacionales.

Park staff are monitoring a crack in a rock buttress above the Hidden Falls viewing area near Jenny Lake. To ensure visitor safety, the information is being used to develop a risk assessment of the potential for rockfall. Jenny Lake area is open. Story: https://t.co/X5HrqkmJk4 pic.twitter.com/Il5XKAGj9v

Por lo anterior, únicamente el área de observación de Hidden Falls está actualmente cerrada por precaución.

El 10 de julio, guías de escalada alertaron a los guardabosques sobre el movimiento en la zona rocosa que suponen ocurrió recientemente. Después de evaluar la situación, los guardabosques cerraron el área por temor a que la roca, que tiene unos 100 pies de largo, 20 pies de alto y 20 pies de ancho, se soltara y cayera sobre el área visitada de Hidden Falls.

El Servicio de Parques apunto que la caída de rocas es una actividad común en la Cordillera Teton, y es parte del entorno naturalmente dinámico de las montañas.

Como una cadena montañosa relativamente joven, los Tetons todavía están en ascenso y se están erosionando activamente. Durante largos periodos de tiempo, el agua que fluye a través de fracturas diminutas descompone la roca en un proceso llamado meteorización.

Una vez que una roca ha sido erosionada, los factores desencadenantes como los ciclos de congelación-descongelación, el flujo de agua, las variaciones de temperatura, el crecimiento de la vegetación y otros factores pueden causar que las grietas en la roca crezcan rápidamente y posiblemente se liberen y caigan.

An emergency closure in the Hidden Falls and Inspiration Point areas on the west side of Jenny Lake is in effect for human safety. Some recently expanding cracks have been identified in a large rock buttress above the Hidden Falls viewing area. More info: https://t.co/dS9tklew8J pic.twitter.com/CbL6OzDUZp