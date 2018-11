Atenas - Arqueólogos griegos han encontrado la prueba final de la localización de la antigua ciudad de Tenea, en el noreste del Peloponeso, de la que hasta ahora solo había referencias epigráficas, según informó hoy el Ministerio de Cultura de Grecia.

Los investigadores se centraron en dos excavaciones cerca de la actual Jiliomodi, a unas 12 millas de Corinto y 59 millas de la capitalina Atenas: el área donde un cementerio organizado de los periodos helenístico y romano se junta con varios edificios y un segundo lugar donde se identificaron los primeros restos residenciales de Tenea.

Según las leyendas, la antigua Tenea fue fundada por prisioneros de la guerra de Troya a los que Agamenón -rey de Micenas y hermano de Menelao, que encabezó la expedición griega contra dicha ciudad- permitió construir su propia urbe.



En la zona del cementerio se identificaron siete nuevas tumbas, cuatro de las cuales datan de la época romana y otras tres son de la época helenística, aunque una de ellas fue reutilizada por los romanos.

Los restos encontrados en ellas pertenecían a dos hombres y cinco mujeres, así como dos niños.

Todas ellas estaban decoradas con jarrones, monedas y joyas de oro, bronce y hueso.

Entre los hallazgos hay un anillo con un sello que representa a la deidad Serapis en un trono, un espejo con una representación de la diosa Higía -deidad de la curación, la limpieza y la sanidad-, y varias monedas, entre las cuales tres datan de los primeros días de Corinto como colonia romana, en torno al 44-40 a. C.

