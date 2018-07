La pasión del Mundial de Rusia 2018 no solo traspasa fronteras, ahora fue más allá y llegó hasta las estrellas, justo a la Estación Espacial Internacional de la NASA, donde se encuentran los astronautas rusos Oleg Artemyev y Sergey Prokopyev a 250 millas de altura.

Durante el encuentro entre España y Rusia donde se disputaron el pase a cuartos de final, la escuadra anfitriona venció al equipo español en la serie de penales, quedando el marcador cuatro goles contra tres. Oleg Artemyev y su compañero celebraron el triunfo de su equipo.

Sin embargo, Oleg no es solo un experimentado científico, es además un hincha como pocos, pues a través de su cuenta de twitter podemos ver cómo ha vivido el Mundial desde el inicio, además de portar la playera conmemorativa del evento deportivo favorito de miles de aficionados.

El astronauta ruso ha realizado desde la Estación Espacial una crónica de cómo se vive el mundial desde el espacio, reflejando que el fútbol es uno de los deportes más apasionantes como pocos. Ejemplo de ello es un vídeo más donde nos muestra mientras él trabaja en una “separación de experimentos”, disfrutando un partido de futbol.

Even when I working on an experiment Separation I can't miss matches for the #FIFA2018 World Cup in #Russia ???? ? pic.twitter.com/J9DS5rLX3r — Oleg Artemyev (@OlegMKS) 29 de junio de 2018

Asimismo, con la vista privilegiada que tiene de la tierra a las 250 millas de altura, Artemyev captura con su lente los estadios sedes del Mundial, lo cual nos ofrece una perspectiva totalmente distinta de ver este evento, pues es algo que no se veía nunca, posiblemente porque no había un aficionado tan apasionado como Oleg.

Hero City #Volgograd is one of 11 host cities for the 2018 FIFA #WorldCup in #Russia. The stadium was built at the foot of the Mamayev Kurgan memorial complex, near the Volga River. #FIFA2018 pic.twitter.com/Ee5b5VJM8g — Oleg Artemyev (@OlegMKS) 6 de julio de 2018