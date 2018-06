La Agencia Espacial Europa (ESA) publicó un vídeo donde se puede observar a los tripulantes de la nave Soyuz MS-09 durante el lanzamiento del pasado 6 de junio desde Baikonur, en Kazajistán, con destino a la Estación Espacial Internacional (ISS).

Abordo se encontraban el cosmonauta ruso Sergey Prokopyev (sentado en el centro), la estadounidense Serena M. Auñón de la NASA (a la izquierda) y el alemán Alexander Gerst, de la ESA (a la derecha).

Soyuz: Launch to orbit… relive the launch of @Astro_Alex, @AstroSerena and Sergei, with shots inside the crew capsule, and the first-ever views from cameras fixed outside the Soyuz #Horizons pic.twitter.com/kjOhMPC8BV