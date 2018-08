Nueva York - Astronautas de la NASA han protagonizado hoy un partido de tenis en el espacio con motivo de los actos del 50 aniversario del US Open, que arranca el próximo lunes.

El astronauta estadounidense Andrew Feustel jugó este primer partido de tenis en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional junto a sus tres compañeros, tras recibir consejos por vídeo llamada del tenista argentino Juan Manuel del Potro.

.@NASA astronaut @Astro_Feustel will talk with #USOpen champion @delpotrojuan ahead of his historic tennis match aboard the @Space_Station! Tune-in for the Q&A via @PeriscopeTV Tues. Aug 21 at 12:35pm ET! #TminusNetGeneration



Read more: https://t.co/6DlAWyLvor pic.twitter.com/BaPqxwO0FV