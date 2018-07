Un equipo de astrónomos, liderado por un grupo del Instituto Max Planck de Astronomía, en Heidelberg, Alemania, captó una espectacular instantánea de formación planetaria alrededor de la joven estrella enana PDS 70, según revela un comunicado del Observatorio Europeo Austral.

Utilizando el instrumento SPHERE, instalado en el VLT (Very Large Telescope) de ESO, uno de los instrumentos de búsqueda de planetas más potente del momento, el equipo internacional realizó la primera detección firme de un planeta joven, llamado PDS 70b, abriendo un camino a través del material que rodea a la joven estrella (y a partir del cual se forman planetas).

El instrumento SPHERE también permitió al equipo medir el brillo del planeta en diferentes longitudes de onda, lo que, a su vez, permite deducir las propiedades de su atmósfera, informó ESO.

Los especialistas sugieren que se trata de un gigante gaseoso con una masa "unas cuantas veces como la de Júpiter" y con una temperatura de superficie de unos mil 832 grados Fahrenheit, lo que lo hace más caliente que cualquier planeta de nuestro sistema solar.



