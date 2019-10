La astronomía es una de las ciencias que no deja de sorprendernos, gracias a la enorme cantidad de cosas que aun hay por descubrir en el espacio exterior.

Y una de ellas acaba de ser detectada por un grupo de investigadores del Instituto de Astrofísica de Ciencias del Espacio (IA) de Portugal.

Se trata de un planeta ubicado en el sistema de dos estrellas gigantes rojas, conocidas como HD 212771 y HD 203949, las cuales son estudiadas por el Satélite TESS de la NASA.

Sin embargo, el planeta recientemente detectado no debería existir de acuerdo a las teorías científicas aceptadas, las cuales establecen que una estrella como HD 203949, está demasiado evolucionada como para albergar un planeta en tal situación, con corta distancia orbital.

En un artículo publicado en la revista The Astrophysical Journal, los autores del hallazgo señalan que “la solución a este dilema científico está oculta en el simple hecho de que las estrellas y sus planetas no solo se forman, sino que también evolucionan juntos. En este caso particular, el planeta logró evitar ser devorado”.

Al realizar simulaciones por computadora, los investigadores determinaron que las mareas de la estrella podrían haber llevado al planeta hacia adentro desde su órbita original.