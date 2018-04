Berlín - Astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO) han logrado captar con más detalles que nunca los diversos discos de polvo que rodean las estrellas jóvenes, regiones donde pueden estar formándose planetas y cuya investigación contribuirá al estudio de ese fenómeno.

Su trabajo, publicado hoy en la revista Astrophysical Journal, se basa en imágenes captadas por el Very Large Telescop" (VLD) del ESO, localizado en Chile.

Ese telescopio ha logrado suprimir "la brillante luz" emitida por estrellas cercanas mediante la utilización del instrumento SPHERE, lo que ha permitido "una mejor visión" de las estrellas jóvenes, según explicó el Observartorio en un comunicado.

Los discos fotografiados por el telescopio contienen "gas, polvo y planetesimales", elementos que constituyen "los cimientos de los planetas y los progenitores de los sistemas planetarios".

El tamaño, la estructura y las formas de cada disco varían desde aquellos conformados por "brillantes anillos" a "anillos oscuros", o incluso aquellos que "se asemejan a hamburguesas".

Las capturas constituyen además una muestra de cómo era nuestro Sistema Solar hace más de 4,000 millones de años, desde los inicios de su formación.

New images from the #SPHERE instrument on ESO's #VLT reveal dusty discs surrounding nearby young stars in a bizarre variety of shapes, sizes and structures https://t.co/BQfTu1K9ec pic.twitter.com/7Ms2czKKo2