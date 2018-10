Pekín - China enviará al espacio un satélite de iluminación, también conocido como "luna artificial", en el año 2020, según informó hoy el medio oficial El Diario del Pueblo citando a fuentes de la Corporación de la Ciencia y la Tecnología Aeroespacial de China (CASC).

Chinese scientists are planning to light up the night sky in 2020 with the launch of an illumination satellite, also known as the "artificial moon," whose brightness will be 8x that of the real moon, which is bright enough to replace street lights, West China City Daily reported. pic.twitter.com/Tey6PHq50m