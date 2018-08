Pekín - La agencia espacial china reveló imágenes del vehículo de exploración con el que a finales de este año espera llegar a la cara oculta de la Luna, algo que hasta ahora no ha conseguido ningún país, informó el diario oficial China Daily.

El vehículo, aún sin nombre (se ha convocado un concurso para bautizarlo), viajará en diciembre a bordo de la nave no tripulada Chang E 4 y se espera que alunice en la cuenca Aitken, en el polo sur lunar, para que desde allí el vehículo explorador comience a recorrer la cara no visible de nuestro satélite.

El vehículo es similar al Yutu (Conejo de Jade), el primer explorador lunar chino, lanzado en 2013 junto con la Chang E 3 y que continúa recorriendo la cara visible de la Luna.

En la rueda de prensa de presentación de esta misión, el jefe del programa de exploración lunar chino, Wu Weiren, explicó que el nuevo explorador se diferencia del Yutu en que tiene una mayor adaptabilidad a terrenos complicados.

También destacó que "es el más ligero del mundo en su tipo, con un peso de solo 308 libras, mucho menor que el de sus predecesores".

Con una forma de caja rectangular, el explorador contará con seis neumáticos, dos paneles solares para su alimentación, un radar y múltiples cámaras para explorar la cara menos conocida de la Luna, un satélite cuya rotación natural es frenada por la gravedad terrestre, lo que hace que siempre veamos una misma mitad de ella.

Do you still remember China's first lunar rover Yutu or Jade Rabbit? Here comes its successor. China's unveils new moon lander and rover to explore the far side of the moon this year https://t.co/HynmWm2DK0 pic.twitter.com/tJu3PUp5Tx