Este lunes se publicó un informe de 400 páginas de la ONU, (Organización de las Naciones Unidas) en el cual los científicos exponen los numerosos impactos climáticos que afronta el planeta, y que podrían aumentar y ser devastadores en caso de que las temperaturas suban más de 34.7 ºF (1.5 °C ) respecto de los niveles preindustriales: olas de calor, extinción de especies, deshielo de los polos, etc.

Hans-Otto Pörtner, copresidente de esta reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), explicó que “cada pequeño episodio de calentamiento adicional importa, sobre todo porque superar los 34.7 ºF aumenta el riesgo de cambios profundos o incluso irreversibles, como la pérdida de algunos ecosistemas”.

Este informe presentado en Inchedon, Corea del Sur, examinó varias vías para limitar el calentamiento global hasta 34.7 ºF, tal y como se tiene establecido en el Acuerdo de París, ya que advierte que los efectos para los ecosistemas serían mucho menos severos si se logra mantener esta barrera más ambiciosa.

Además, la IPCC también señaló que las emisiones de CO2 deberán caer en un 45% de aquí a 2030 para limitar que el calentamiento y la temperatura sólo aumenten 34.7 ºF, lo que derivará en que el mundo alcance una neutralidad de carbono para 2050, es decir, se tendrá que dejar de emitir más CO2 del que se retira de la atmósfera.



The @IPCC_CH report on #GlobalWarming of 1.5°C is one of the most important #climatechange reports ever published. Limiting temperature increase requires unprecedented changes in society, but will have huge benefits. Every half a degree of warming matters. https://t.co/a7GOzVFv50 pic.twitter.com/p0wX5vYrA5