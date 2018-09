Phoenix - Un equipo de investigadores de los Laboratorios Nacionales Sandia, en Nuevo México, se siente muy orgulloso de diseñar el "metal más resistente al desgaste en el mundo", una aleación de platino y oro basada en la unión de microestructuras, según dijo uno de los innovadores a Efe.

Cien veces más duradero que el acero, el nuevo compuesto, todavía sin "bautizar", fue logrado con un 90% de platino y un 10% de oro. La innovación de este descubrimiento se centra en las proporciones, el cálculo de los átomos y el proceso de fabricación que los científicos utilizaron para conseguir la alta resistencia.

El investigador principal, el uruguayo Nicolás Argibay, explicó a Efe que el equipo de científicos se dedicó durante una década a desarrollar modelos sofisticados para predecir los efectos de la fricción de los metales.

"Fue este trabajo el que nos guió hacia la nueva aleación específica resistente al desgaste, pero pasamos los últimos cuatro años desarrollándola. Es una demostración de una nueva clase de aleaciones de metales nanocristalinos altamente estables", detalló Argibay.

El investigador uruguayo Nicolas Argibay mientras muestra la pieza de metal, todavía sin nombre. (EFE)

Usando un ejemplo para explicar tal logro, el investigador dijo que la aleación es tan duradera que, si se fabricaran llantas para automóviles con ella, el neumático elaborado con ese material apenas tendría un desgaste de una capa de átomos por cada milla derrapada.

"Nuestro trabajo muestra que hay formas de adaptar las microestructuras de los metales para impartir una notable resistencia mecánica y al desgaste. Específicamente, llamamos a esto 'ingeniería de límites de grano', que es la idea de que es posible alterar, fundamentalmente, el comportamiento de los metales mediante la introducción de constituyentes de aleación que se segregan a los límites de los granos", expresó.

Argibay mencionó que están trabajando en darle un nombre al "metal más resistente del mundo", pero por lo pronto indicó que este descubrimiento podría ahorrarle a la industria de la electrónica más de $100 millones al año solo en materiales, y hacer que los productos electrónicos de todos los tamaños y en muchas industrias sean más rentables, duraderos y confiables.

"Como mínimo, esperamos que estas aleaciones proporcionen una mejora sustancial sobre los revestimientos y las películas delgadas que ya se utilizan ampliamente en la electrónica, que esencialmente consisten en oro casi puro. Nuestra aleación proporciona una vida útil mucho más larga", dijo.

Real-life adamantium? Sandia Labs engineers just created the most durable alloy known to humankind https://t.co/YMTchMOlXl pic.twitter.com/Gcu1NdMvFB