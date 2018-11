Cabo Cañaveral, Florida - Una nave con suministros para la Estación Espacial Internacional despegó el sábado desde Virginia, el segundo envío al laboratorio orbital en dos días.

Northrop Grumman lanzó su cohete Antares desde Wallops Island antes del amanecer deleitando a observadores madrugadores en la costa atlántica. Una nave de la agencia espacial rusa, también con materiales, había partido hacia la EEI apenas 15 horas antes.

Success! @northropgrumman's #Cygnus spacecraft is on its way to the @Space_Station with about 7,400 pounds of cargo after launching at 4:01am ET from @NASA_Wallops. Details: https://t.co/iUNPivznfR pic.twitter.com/vptxFt4ivX