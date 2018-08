Hace unos días comenzaron las excavaciones en roca sólida para dar cimiento al Telescopio Gigante de Magallanes (GMT), las cuales se están llevando a cabo en el sur del desierto de Atacama, en Chile.

De acuerdo con medios locales, la obra tendrá una duración de 5 meses y se espera que este Telescopio Gigante inicie funciones para 2024, como está programado.

Este artefacto de 82 pies de diámetro producirá imágenes con una definición 10 veces mayor que las del Telescopio Espacial Hubble.

Se espera que su peso final sea de poco más de 1,600 toneladas, debido a que estará compuesto por 7 espejos de más de 27 pies montados conjuntamente en una estructura de acero, la cual estará albergando un edificio rotatorio de más de 213 pies de altura (unos 22 pisos) con un diámetro de cerca de 183 pies.

“Con el comienzo de la construcción de los edificios permanentes en el sitio, el GMT da muestras tangibles de avance hacia su finalización”, señaló el Dr. James Fanson, gerente de este proyecto.

De acuerdo con la Organización del Telescopio de Magallanes Gigante, uno de los mayores desafíos que enfrenta esta obra es colocar el pedestal de concreto del telescopio, por lo que se hará una excavación de un hoyo de casi 23 pies de profundidad.

Excavation is underway for the #GMTelescope! Over the next 5 months, ~13,300 tons of rock will be removed from the site at @CarnegieAstro’s Las Campanas Observatory in Chile.



