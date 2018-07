Puede haber más de un billón de toneladas de diamantes escondidos en el interior de la Tierra, según un nuevo estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y otras universidades.

Pero es poco probable que los nuevos resultados desencadenen una nueva fiebre de diamantes. Los científicos estiman que los minerales preciosos están enterrados a más de 100 millas por debajo de la superficie, mucho más profundo que cualquier expedición de perforación alguna vez haya alcanzado.

En un comunicado del MIT, se informa que el escondite ultradelgado puede estar disperso dentro de raíces cratónicas, las secciones de roca más antiguas e inamovibles que se encuentran debajo del centro de la mayoría de las placas tectónicas continentales. En forma de montañas invertidas, los cratones pueden extenderse a lo largo de 200 millas a través de la corteza terrestre y en su manto; los geólogos se refieren a sus secciones más profundas como "raíces".

En el nuevo estudio, los científicos estiman que las raíces cratónicas pueden contener de 1 a 2 por ciento de diamantes. Teniendo en cuenta el volumen total de raíces cratónicas en la Tierra, el equipo calcula que alrededor de un cuatrillón de toneladas de diamantes están diseminados dentro de estas rocas antiguas, entre 90 y 150 millas por debajo de la superficie.

"Esto muestra que el diamante no es quizás este mineral exótico, pero en la escala (geológica) de las cosas, es relativamente común", dice Ulrich Faul, investigador del Departamento de Ciencias Terrestres, Atmosféricas y Planetarias del MIT. "No podemos alcanzarlos, pero aún así, hay mucho más diamante allí de lo que jamás pensamos".

La investigación apoyada por la National Science Foundation tuvo como objetivo identificar la composición de las raíces cratónicas que podrían explicar los picos en las velocidades sísmicas. Para hacer esto, los sismólogos en el equipo primero usaron datos sísmicos del USGS y otras fuentes para generar un modelo tridimensional de las velocidades de las ondas sísmicas que viajan a través de los cratones más importantes de la Tierra.

A new #EAPS #MIT study indicates that there may be more than a quadrillion tons of diamond hidden in the Earth’s interior - scientists estimate the precious minerals are buried more than 100 miles below the surface, far deeper than any drilling expedition has ever reached.