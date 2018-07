Cuatrocientos años después de que Galileo utilizara su primitivo telescopio para hallar las primeras lunas en Júpiter, los astrónomos siguen descubriendo más.

El reciente hallazgo de otros 12 cuerpos satelitales alrededor del gigantesco planeta deja el total en 79, la mayor cantidad de lunas de cualquier planeta en nuestro sistema solar.

Los expertos buscaban objetos afuera de nuestro sistema solar el año pasado cuando orientaron sus telescopios a la cercanía de Júpiter, dijo Scott Sheppard, del Instituto Científico Carnegie en Washington. Detectaron una hilera de objetos merodeando cerca del enorme planeta gaseoso, pero no sabían si eran lunas o asteroides.

“No fue un descubrimiento repentino, sino que tardó un año determinar qué eran esos objetos”, dijo Sheppard, quien dirigió el equipo que hizo el descubrimiento.

Resultó que eran lunas de Júpiter. El año pasado se confirmó la identidad de dos de ellas y este martes la de las otras diez.

