Mineros de la zona de Yukón, en Canadá, descubrieron a dos mamíferos momificados de la Edad de Hielo.

Se trata de un cachorro de lobo y un caribú, los cuales fueron dados a conocer hacer unos días en una ceremonia el pasado jueves en Dawson City.

Tras haber sido sometidos a diferentes pruebas, los especialistas determinaron que estos especímenes tienen una antigüedad aproximada de 50,000 años, y quedaron sorprendidos ante lo bien que conservaba la piel y los músculos de estos fósiles.

Ice age mummies found in Klondike gold fields on display in Dawson City. Tr'ondëk Hwëch'in @ChRobertaJoseph, @Premier_Silver and Minister of Tourism and Culture @jeaniedendys will be in Dawson today to unveil the mummified remains. Learn more: https://t.co/ma9aX3cjv6 pic.twitter.com/97QLi7kEHg