Apenas hace un año el mundo se entusiasmó con el descubrimiento de un exoplaneta llamado Ross 128 b, que se encuentra a solo 11 años luz de la Tierra.

El nuevo trabajo de un equipo dirigido por Diogo Souto del Observatorio Nacional de Brasil e incluyendo a Johanna Teske de Carnegie, ha determinado por primera vez las abundancias químicas detalladas de la estrella anfitriona del planeta, Ross 128, informó en un comunicado el Instituto Carnegie para las Ciencias.

Comprender qué elementos están presentes en una estrella y en qué abundancia, puede ayudar a los investigadores a estimar la composición de los exoplanetas que los orbitan, lo que puede ayudar a predecir qué tan similares son los planetas a la Tierra.

"Hasta hace poco era difícil obtener abundancias químicas detalladas para este tipo de estrella", dijo el autor principal Souto, quien desarrolló una técnica para hacer estas mediciones el año pasado.

El Instituto de investigación señala que al igual que la estrella anfitriona del exoplaneta Ross 128, alrededor del 70 por ciento de todas las estrellas de la Vía Láctea son enanas rojas, las cuales son mucho más frías y más pequeñas que nuestro Sol.

Con base en los resultados de las grandes investigaciones de búsqueda de planetas, los astrónomos estiman que muchas de estas estrellas enanas rojas albergan al menos un exoplaneta.

Varios sistemas planetarios alrededor de enanas rojas han sido noticia en los últimos años, incluyendo Proxima b, un planeta que orbita la estrella más cercana a nuestro propio Sol, Proxima Centauri y los siete planetas de TRAPPIST-1, que no es mucho más grande que el Júpiter de nuestro Sistema Solar.

