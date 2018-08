Un grupo de investigadores hallaron una nueva especie de pterosaurio, las primeras criaturas con columna vertebral capaces de volar, en Utah, Estados Unidos. Se trata del Caelestiventus hanseni, que vivió en el oeste de Norteamérica durante el Triásico, según un estudio publicado en la revista Nature Ecology & Evolution.

De acuerdo a los especialistas, este descubrimiento nos dice que los primeros vertebrados que llegaron a los cielos fueron más diversos y extendidos de lo que se pensaba.

A diferencia de los dinosaurios, cuyos huesos pesados son muy buenos fósiles, no sabemos mucho sobre la evolución temprana de los pterosaurios, ya que sus huesos finos se pulverizaron fácilmente. Hasta ahora, solo existían trozos y piezas de 30 pterosaurios del Triásico, hace aproximadamente 220 millones de años.

Afortunadamente, los restos hallados en Utah se encuentran en muy buen estado, lo que ha permitido conocer nuevos detalles de dicho animal.

Los restos de la nueva especie de pterosaurio se encontraban dentro de una gran roca que fue sacada de terrenos públicos en el noreste de Utah, conocida como la Cantera de Santos y Pecadores, y luego analizada en el laboratorio en la Universidad Brigham.

Se cree que dicha cantera fue hace cientos de millones de años un oasis en medio de un desierto, que atraía a animales de todas partes durante las sequías. De esta manera, se explicaría la gran cantidad de fósiles que se encuentran en el lugar.

Después de cincelar cinco fósiles de cocodrilo de una losa, los investigadores se dieron cuenta de que habían encontrado algo raro en la roca de 200 a 210 millones de años. Se trataba de parte de la cara del pequeño pterosaurio, el techo completo del cráneo, la mandíbula inferior completa y parte de un ala.

"El nuevo espécimen probablemente murió en arena blanda o sedimento que se endureció en roca, manteniendo la muestra intacta", dice Brooks Britt, investigador que comandó el descubrimiento.

Detalles del nuevo pterosaurio

El fósil proviene de un pterosaurio joven con una envergadura de aproximadamente 5 pies de ancho, probablemente el pterosaurio más grande de la época (en tiempos posteriores, los pterosaurios evolucionarían para alcanzar el tamaño de aviones pequeños).

El cráneo ha revelado que poseía ojos pequeños. Además, robustas y prominentes mandíbulas, equipadas con 112 dientes. Aunque la mayoría de estos no son muy grandes, tenía cuatro afilados colmillos de casi una pulgada de largo.

La forma de su cerebro indica que podía ver bien, aunque su sentido del olfato era pobre.

También poseía una cresta en la mandíbula inferior, similar a la que tienen los pelícanos actuales para hacer vocalizaciones o para atrapar presas.

