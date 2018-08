Un equipo de investigadores hizo un sorprendente hallazgo de un tipo de caballito de mar nunca antes clasificado. Se trata de un hipocampo pigmeo que es originario de las costas de Japón y que tan sólo es del tamaño de un grano de arroz.

Esta especie habita en aguas poco profundas, y pese a su color, se mezcla perfectamente con las rocas cubiertas de algas que se existen en su hábitat.

This colorful pygmy seahorse has just been identified as a distinct species https://t.co/Bxm7QkxYoT pic.twitter.com/yGXtkSx55a