Los dos primeros rovers (vehículos de exploración espacial) enviados por Japón a la superficie de un asteroide han conseguido aterrizar con éxito.

Se trata de Rover 1A y 1B (conocidos juntos como Minerva II), los cuales fueron transportados por la nave espacial Hayabusa-2 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) el pasado 21 de septiembre.

Ambos rovers se mantienen en excelente estado y comenzaron a transmitir imágenes desde Ryugu, obteniendo así, las primeras fotografías desde un asteroide.

This dynamic photo was captured by Rover-1A on September 22 at around 11:44 JST. It was taken on Ryugu's surface during a hop. The left-half is the surface of Ryugu, while the white region on the right is due to sunlight. (Hayabusa2 Project) pic.twitter.com/IQLsFd4gJu