Hace unos días, un grupo de investigadores comandado por expertos en oceanografía de la Universidad Estatal de Florida realizó un estudio en el que determinaron que el derretimiento del permafrost, la capa de suelo permanentemente congelado, está originando la emisión a la atmósfera de grandes cantidades de gases de efecto invernadero.



El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló que este fenómeno podría acelerar el calentamiento global e incluso señalaron que desde hace tiempo el permafrost está desapareciendo.

Suzanne Hodgkins, una de las encargadas de dirigir el ensayo, aclaró: “No obstante, ahora hemos podido determinar que esto está provocando cambios en la composición de las comunidades de plantas de las regiones polares, lo que se traduciría en mayores emanaciones de carbono, en este caso en forma de metano”.

Además, el grupo de científicos indicó que los suelos fríos de esta capa de hielo amenaza con dejar escapara virus olvidados y millones de toneladas de gases de efecto invernadero que se encierran desde hace miles de años, y que causarían un aceleramiento del cambio climático.

Derretimiento de #Permafrost causaría inestabilidad de suelo afectando al 2050 hasta 1/3 de la infraestructura construida sobre suelo q solía estar permanentemente congelado. Efectos alcanzarían 45% de campos de hidrocarburos Siberianos. #CambioClimatico https://t.co/NrqiBwf3Lv pic.twitter.com/9H1DZU6RuZ — Antarctica.cl (@Antarcticacl) 15 de diciembre de 2018

En esta zona del planeta se encierran alrededor de 1.7 billones de toneladas de carbono, lo que se traduce en el doble de dióxido de carbono (CO2) presente en la atmósfera. Pero con el aumento de las temperaturas, el permafrost se calienta y comienza a derretirse liberando de manera progresiva los gases que tenía neutralizados.

El deshielo del permafrost también causa costosos daños materiales, entre ellos edificios que se derrumban, desplazamientos de tierra, carreteras y pistas de aeropuerto inestable.

De acuerdo con un informe de Greenpeace hecho en 2009, las compañías rusas gastan alrededor de $1,500 millones anuales en reparar las tuberías, los edificios y puentes deformados por el efecto del calentamiento global y la fundición de tierras congeladas.