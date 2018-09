Fue en julio de 2017 cuando colapsó la llamada barrera de hielo Larsen C, en la Antártida, liberando el iceberg más grande de la historia, una estructura de hielo de más de 3,600 millas de longitud que ahora tiene en alerta a la comunidad científica por la forma tan rápida en que se desplaza.

El llamado iceberg A68a se encontraba en una zona estable, en los fondos marinos poco profundos del Bawden Ice Rise, pero fue entre julio y agosto de este año que dio un giro de poco más de 90 grados y comenzó a desviarse hacia el norte, por lo que la colosal masa de hielo ahora, aseguran los expertos, representa un peligro.

Aunque no se sabe con seguridad hacia dónde se dirige, Mark Brandon, de la Open University en el Reino Unido, consideró que, si sigue así, el iceberg se moverá a una gran extensión de agua abierta al oeste, de donde actualmente se encuentra.

Pero nadie está seguro de qué tan lejos podría llegar.

Finally, movement at the western end of Iceberg A-68? Yesterday’s @NASANPP satellite image shows A-68 is no longer abutting Larsen C Ice Shelf, suggesting it may no longer be grounded near Bawden Ice Rise; the eastern end continues drifting counter-clockwise in the Weddell Sea pic.twitter.com/ulTB2QYYHy