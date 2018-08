El hielo marino más antiguo y espeso del Ártico ha comenzado a romperse, abriendo aguas al norte de Groenlandia que normalmente están congeladas, incluso en verano.

Ante esta situación, diversos científicos aseguran que la situación “da miedo” porque esas estructuras se quebraron y fueron desplazadas por primera vez.

Esto es consecuencia de los vientos cálidos y del cambio climático que han aumentado la temperatura en el hemisferio norte.

Ruth Mottram, del Instituto Meteorológico de Dinamarca, señaló al diario The Guardian que “casi todos los hielos al norte de Groenlandia están destrozados y, por lo tanto, son más movibles”, algo inusual en la costa norte de esa región.

Por su parte Thomas Lavergne, científico del Instituto Meteorológico de Noruega, indica que no se puede predecir cuánto tiempo permanecerá abierta esa brecha de agua y confirma que, aunque se cierre, “el daño ya está hecho” porque el hielo antiguo y espeso será empujado lejos de la costa, a un área donde se derretirá con mayor facilidad.

Arctic sea ice is once again pulling away from the coast of far northern Greenland. Sea ice extent in the Greenland Sea has been at or near a record low for most of 2018.