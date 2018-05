Un relámpago es por definición un resplandor brillante y momentáneo producido por un choque entre nubes tormentosas cargadas de electricidad estática, y que a diferencia del rayo, desciende de las nubes en forma ramificada. Jamás llega a la Tierra.

Aunque para muchos representa un momento espantoso por sus estruendosas dimensiones, para otros significa un espectáculo maravilloso que la naturaleza nos regala, tal y como le sucedió al astronauta estadounidense Richard Arnold.

Mediante un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, el viajero espacial logró captar el extraordinario momento en que varios relámpagos iluminan el cielo mientras sobrevuela América del Norte.

The raw, silent beauty of the lightning below accompanies us on a predawn pass from #Mexico to #NewYork. pic.twitter.com/6nfFwYizU3