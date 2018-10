Tokio - El empresario nipón Yusaku Maezawa, elegido como el primer turista que volará alrededor de la Luna, espera que la misión, en la que estará acompañado por ocho artistas, sirva para enriquecer el mundo del arte a través de su experiencia espacial.

"Me gustaría invitar a creadores que quieran hacer del mundo un lugar mejor a través de sus obras", explicó Maezawa en una rueda de prensa en Tokio, su primera aparición tras anunciarse que la compañía aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, lo ha elegido para convertirse en el primer turista espacial de la historia.

Maezawa, de 42 años, tiene previsto embarcarse en un viaje de una semana alrededor del satélite natural de la Tierra en 2023 junto a ocho representantes del mundo del arte, desde músicos y pintores a diseñadores de moda o directores de cine, a los que quiere ofrecer la oportunidad de inspirarse en las más altas esferas.

Este multimillonario japonés, fundador y CEO de Zozo (ZozoTown), el negocio minorista de moda en línea más grande de Japón, aspira a que creadores de todo el mundo participen en el proyecto, al que ha bautizado como #dearMoon (queridaLuna). Hasta ahora sólo 24 personas han viajado a la Luna, todas con nacionalidad estadounidense.

Cuánto costará y cómo se financiará esta misión espacial continúa siendo una incógnita, pues el nipón dice no estar autorizado para hablar de cifras, ni siquiera del depósito que pagó para optar a la plaza en el transbordador espacial, todavía en desarrollo.



I choose to go to the Moon, with artists. pic.twitter.com/wZEaQZjerV