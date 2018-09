El vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, anunció este lunes en Twitter los nombres de los dos astronautas emiratíes que se dirigirán a la Estación Espacial Internacional por primera vez en la historia del país.

El jeque dio a conocer los nombres de Hazza al-Mansouri y Sultan al-Nayadi. Sus misiones están programadas para el próximo año.

We announced today our first astronauts to the International Space Station: Hazza Al Mansouri and Sultan Al Nayadi. Hazza and Sultan represent all young Arabs and represent the pinnacle of the UAE's ambitions.



Congratulations to the people and youth of the Emirates pic.twitter.com/UNqRXdtsjS