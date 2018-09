Una imagen que fue creada en 1915 por el dibujante inglés William Ely Hill y publicada ese mismo año en la revista norteamericana Puck, se ha convertido en un reto visual que, aunque dividió opiniones, tiene una respuesta científica para cada interpretación.

La ilustración llamada “Mi mujer y mi suegra” es una ilusión óptica que refleja dos opciones, ya que, de acuerdo con los expertos, puede verse una mujer joven o una anciana, algo que depende de la edad de quien la observa.

Mientras algunos logran percibir a una mujer con sombrero que mantiene su mirada hacia un costado, otros son capaces de interpretar este dibujo como el retrato de una anciana de pelo rizado con la nariz y el mentón afilados, que lleva puesto un pañuelo en la cabeza.

La explicación a esta curiosidad fue analizada por un grupo de especialistas de la Universidad de Flinders, en Australia, quienes mostraron la famosa imagen a 393 personas de Estados Unidos, entre ellos 242 hombres y 151 mujeres de 18 hasta los 68 años, a quienes se les preguntó qué fue lo que vieron.

La respuesta científica resultó algo sencilla, pues de acuerdo a este estudio, los participantes tendían a ver una mujer cuya edad era cercana a la de ellos, es decir, las personas jóvenes observaban a una mujer más joven, mientras las personas mayores veían con mayor frecuencia a una anciana.

